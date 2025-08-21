Paşinyan: İşgal altındaki topraklar, Almatı Bildirgesi ve Ortak Sınır Belirleme Komisyonlarının çalışmalarıyla çözülecek

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’a göre, Azerbaycan’ın kontrolünde bulunan Ermenistan toprakları meselesi, Ermenistan-Azerbaycan ortak sınır belirleme komisyonlarının çalışmaları ve Almatı Bildirgesi temelinde çözülecek.

Gazetecilere yaptığı açıklamada Paşinyan, “Bizim de, Azerbaycan’ın da işgal altındaki topraklar meselesi var. Barış koşulları çerçevesinde bu meseleleri karşılıklı olarak, mutabakat ortamında, sınır belirleme komisyonlarının ortak çalışmaları ve Almatı Bildirgesi’nde öngörülen kurallar çerçevesinde çözeceğiz” dedi.

Ermenistan ile Azerbaycan arasında önceden parafe edilen barış anlaşmasının 1. maddesi, eski SSCB cumhuriyetleri arasındaki sınırların bağımsız devletler arasındaki uluslararası sınırlar olarak tanındığını ve tarafların birbirlerinin egemenliğini, toprak bütünlüğünü, uluslararası sınırların dokunulmazlığını ve siyasi bağımsızlığını tanıyıp saygı göstereceklerini belirtiyor.

Paşinyan, 18 Ağustos’ta halka yaptığı konuşmada da Ermenistan’ın egemen topraklarının Azerbaycan’ın kontrolünde olduğunu, aynı şekilde Azerbaycan’a ait bazı toprakların da Ermenistan’ın kontrolünde bulunduğunu ifade etmişti. Bu sorunun sınır belirleme süreciyle çözüleceğini belirten Başbakan, eğer belirli toprakların değişimi gündeme gelirse, böyle bir seçeneğin halk tarafından desteklenip desteklenmediğini anlamak için referandum yapılması gerektiğini söylemişti.

Ermenistan resmi makamları, Azerbaycan’ın halen 200 kilometrekareden fazla Ermenistan toprağını işgal altında tuttuğunu açıklamış bulunuyor.

ERMENİ HABER AJANSI