Parakar’da Ermeni Yaratıcı Teknoloji Koleji açıldı

Ermenistan’ın Armavir bölgesine bağlı Parakar’da, Ermeni Yaratıcı Teknoloji Koleji’nin (ACT) açılışı ve Gümri Bilgi Merkezi’nin 20. kuruluş yıldönümü törenle kutlandı.

Açılışta yapılan konuşmalarda, ACT’nin teknolojiyi, sanatı ve mühendisliği aynı çatı altında birleştirerek gençler için yeni fırsatlar sunmayı hedeflediği, bu yönüyle Ermenistan’da geleceğin eğitim modeli olmayı amaçladığı vurgulandı. Kolejin yönetimi, yüksek eğitim standartlarını ve çağın taleplerine uygun programları garanti eden Gümri Bilgi Teknolojileri Merkezi tarafından yürütülecek.

Merkezin Direktörü Amalya Eghoyan, kolejde üç bölüm bulunduğunu açıkladı: Yapay zekâ ve siber güvenliğe odaklanacak Bilgisayar Bilimleri, geleneksel sanatları dijital becerilerle birleştiren Dijital Sanatlar ve Mühendislik ile Üretim. Eghoyan, programın yalnızca bilişim alanını değil, aynı zamanda Ermenistan’ın üretim sektörünü de geliştirmeyi hedeflediğini belirtti. Ayrıca yakında Apple eğitim akademisinin kurulacağını, Columbia Üniversitesi ile işbirliği sayesinde de en başarılı öğrencilerin ücretsiz mühendislik derslerine katılabileceğini duyurdu.

Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Narek Mkrtçyan, kolejin Ermenistan’ın eğitim sisteminde kendine özgü bir yere sahip olacağına inandığını ifade ederek projeye destek veren devlet kurumlarına, diaspora bağışçılarına ve Parakar belediye başkanlarına teşekkür etti. Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanı Zhanna Andreasyan ise eğitimin devletin kalkınmasında öncelikli alan olduğuna dikkat çekti. Yüksek Teknoloji Sanayi Bakanı Mkhitar Hayrapetyan, kolejin ülkenin ekonomik gelişimi için profesyonel insan kaynağı hazırlayacağını vurguladı.

Projenin bağışçıların temsilcisi Tigran Altun, okulun yalnızca bilgi edinme yeri değil, aynı zamanda nesilleri eğitip ilham verecek bir yuva olduğunu söyledi. Ermeni Yardım Fonu Direktörü Bagrat Sargsyan da kolejin gelişen iş gücü piyasasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Açılışa Ermenistan Cumhurbaşkanı Vahagn Khaçaturyan da katıldı. Törenin ardından konuklar yeni inşa edilen binayı gezerek sağlanan imkânlar ve teknik donanım hakkında bilgi aldı.

ERMENİ HABER AJANSI