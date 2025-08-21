Munzur Gözeleri’ne mescit, Alevileri ayağa kaldırdı: Değerlerimize saldırmayın

Alevilerin kutsal mekanlarından sayılan Dersim Ovacık’taki Munzur Gözlerine’ne valilik tarafından mescit açıldı. Alevi kurumları, değerlerine yönelik bu adıma karşı çok sert tepki gösterdi.

Dersim Ovacık’ta Alevilerin kutsal mekanları arasında yer alan, Munzur Suyu’nun doğduğu Munzur Gözeleri’nin girişine mescit açıldı. Peyzaj çalışması kapsamında yapılan yapılardan birinin mescide çevrilmesi, bölgede yaşayan yurttaşların tepkisine neden oldu.

Nüfusunun tamamı Alevi olan bölgede mescit açılmasını bir asimilasyon dayatması olarak gören Ovacıklılar, bunu inançlarına yönelik bir baskı politikası olarak değerlendirdi.

Aleviler, kutsal mekanlarına ‘Kültür turları’ adı altında turizm faaliyeti düzenlenmesine de ayrıca tepkili.

Aleviler için kutsal kabul edilen Munzur Gözeleri’nin girişine mescit yapılması tepki topladı. Alevi kurumları ve siyasiler karara karşı çıktı.

ALEVİ KURUMLARINDAN ORTAK AÇIKLAMA

Alevi Bektaşi Federasyonu, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı, Türkiye Alevi Federasyonu, Alevi Kültür Dernekleri, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ve Avustralya Alevi Bektaşi Federasyonu ortak bir açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Munzur Baba’ya, kutsallarımıza ve inancımıza dokunmayın! Munzur Baba, Dersim’in kalbinde, Alevilerin en kutsal mekânlarından biridir. Munzur gözeleri, yüzyıllardır Alevilerin hakikatle, doğayla ve Hakk ile buluştuğu mekândır. Munzur Baba’ya el uzatmak, yalnızca Alevilerin inancına değil, insanlığın ortak değerlerine de saldırıdır. Ne yazık ki; son dönemde devlet eliyle inancımıza ve kutsallarımıza yönelik saldırılar peş peşe gelmektedir. Daha dün, Cemevlerimizden zorla ezan okutuldu, Hacıbektaş’ta korsan etkinliklerle inancımız kirletilmek istendi, Suriye’de Alevi soykırımı devam ediyor. Şimdi de Tunceli Valiliği tarafından Munzur gözelerine mescit açıldı.

‘KUTSALLARIMIZ GASP EDİLMEKTEDİR’

Bu yaklaşım açık bir şekilde Alevi inancını hedef almakta ve kutsallarımız gasp edilmektedir. Hiç kimsenin, hiçbir makamın, Alevilerin değerlerine el uzatma hakkı yoktur. Üstelik bütün bu girişimlerin, ülkede barış ve demokratik çözüm tartışmalarının yürütüldüğü bir süreçte yapılması manidardır. Barışın konuşulduğu bir dönemde, böylesi provokatif adımların atılması, bu süreci baltalamak isteyenlerin işidir.

‘İNANÇLARA VE KİMLİKLERE SAYGI OLMADAN GERÇEK BARIŞ OLMAZ’

Kutsallarımıza saldırarak barış tesis edilemez. İnançlara ve kimliklere saygı olmadan gerçek barış olmaz. Biz Alevi kurumları olarak; Munzur gözelerine mescit açılmasını ve inancımıza yönelik tüm bu asimilasyon politikalarını en sert şekilde kınıyoruz. Munzur Baba’nın ışığını söndüremeyecekler, rızalığımızı ve inancımızı teslim alamayacaklar. Bir kez daha çağrımızdır; Ellerinizi kutsallarımızdan çekin!”

“BU UYGULAMADAN VAZGEÇİN”

DEM Parti Milletvekili ve Garip Dede Dergahı Yönetim Kurulu Başkanı Celal Fırat da sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Fırat şunları söyledi:

“Dersim/Ovacık ilçesinde bulunan Munzur Gözeleri, Alevi toplumu açısından büyük bir kutsiyet taşıyan inanç merkezlerinden biridir. Bölgedeki halkımızdan aldığımız bilgilere göre, Munzur Gözeleri girişinde yer alan yapılardan birinin mescit olarak düzenlenmesi, bölgedeki yurttaşların büyük bir tepkisine yol açmıştır.

Nüfusunun neredeyse tamamı Alevi olan bir bölgede, geçmişteki asimilasyon girişimlerini hatırlatan, inanç mekânlarının özgün karakterine aykırı uygulamaların yapılması; Alevi toplumunda, toplumsal barışı konuştuğumuz bu süreçte kırgınlığa ve güvensizliğe yol açmaktadır.

Bu yanlış uygulamadan bir an önce vazgeçilerek, bölge halkımızın ve ziyaretlerini yapan canlarımızın hassasiyetleri çerçevesinde bir düzenlemenin yapılması zaruridir. Bu konuda gerekli hukuki işlemleri başlatarak Meclis gündemine taşıyacağız.”

