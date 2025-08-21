İtalyan dergisinden Ermenistan yazısı: Ermeni Dağları-Kadim bir yurdun ruhuna giden yol

İtalyan Ottiche Parallele dergisi, Ermenistan’a, onun görkemli dağlarına ve bu kadim ülkenin ruhunu daha derinden hissettiren yürüyüş rotalarına geniş yer ayırdı.

Yazıda, Ermenistan’ın dağlık manzaraları “Ermeni ruhunun yansıması” olarak nitelendiriliyor. Ülkenin en yüksek noktası olan görkemli Aragats Dağı (4.090 m) ile Geghama sıradağlarının üzerinde yükselen büyüleyici Azhdahak krater gölünün (3.598 m) sunduğu güzelliklerden söz ediliyor.

Her rotanın yalnızca nefes kesici manzaralar değil, aynı zamanda doğayla derin bir bağ kurma imkânı sunduğu vurgulanıyor. Önerilen destinasyonlar arasında güneydeki Khustup Dağı (3.206 m), Vayots Dzor bölgesinde yer alan zarif Vayots Sar yamaçları (2.581 m) ve Dilican Milli Parkı’ndaki Dimats Dağı (2.378 m) bulunuyor. Makale, “Her zirve Ermeni ruhunun kendine özgü bir yönünü açığa çıkarıyor” ifadeleriyle son buluyor ve okurları Ermenistan’ı adım adım, patika patika keşfetmeye davet ediyor.

ERMENİ HABER AJANSI