Ermenistan ve Yunanistan, işbirliğini çeşitli alanlarda güçlendirme gerekliliğini görüşüyor

Ermenistan’ın Yunanistan Büyükelçisi Tigran Mkrtçyan, Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yannis Loverdos ile bir araya geldi.

Ermenistan Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamaya göre, görüşmede Ermenistan-Yunanistan işbirliğinin çeşitli alanlarda daha da güçlendirilmesi gerekliliği ele alındı.

Ermeni ve Yunan toplum kurumları arasındaki işbirliğine özel olarak değinildi.

Yunan yetkili, hem Yunanistan’da hem de çok sayıda başka ülkede Ermeni toplum kurumlarının ciddi bir potansiyele sahip olduğunu ve dünyanın farklı ülkelerindeki Yunan toplum kurumlarıyla işbirliği yapılması halinde önemli başarılara ulaşılabileceğini belirtti.

Kıbrıs’ın da dahil olduğu diaspora kurumları arasındaki üçlü işbirliği konusuna da değinildi.

Görüşme sırasında Büyükelçi Mkrtçyan, çeşitli alanlarda Ermeni-Yunan işbirliğinin derinleştirilmesine ve önümüzdeki dönemde planlanan birçok üst düzey ziyarete ilişkin bilgi verdi. Aynı zamanda, Ermenistan ile Azerbaycan arasında barışın tesisine yönelik sürece ve bunun bölgesel kalkınma bağlamındaki önemine de değinildi.

ERMENİ HABER AJANSI