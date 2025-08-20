Hrant Dink Vakfı’ndan Ermenice dersleri

Hrant Dink Vakfı’nın Gülbenkian Vakfı desteğiyle yürüttüğü Batı Ermenicesi Çalışmaları’na başvurular başladı. 72 saat süren çalışmalarda, katılımcılar 18 hafta boyunca haftada iki gün, dört saat boyunca Ermenice öğrenecek.

Hrant Dink Vakfı’nın, Calouste Gulbenkian Vakfı desteğiyle yürüttüğü Batı Ermenicesi Çalışmaları 2025-2026 birinci dönemi, 22 Eylül 2025’te başlıyor. 72 saat süren çalışmalarda, katılımcılar 18 hafta boyunca haftada iki gün, dört saat boyunca Ermenice öğrenme çalışmalara katılabiliyor. Zoom üzerinden yapılacak çalışmalar, dört farklı kurdan oluşuyor. Her seviye için başvuru yapılabilen çalışmalara kayıt için son başvuru tarihi 28 Eylül.

Başvuru için tıklayın: Batı Ermenicesi çalışmaları 22 Eylül’de başlıyor

Başlangıç kurunda katılımcılar, Ermenice harfleri ve sesleri tanıyacak ve yazmayı öğrenecekler. Okumaya başlayacaklar ve şimdiki ve gelecek zamanları kullanarak basit cümleler kurabilir duruma gelebilecekler.

İkinci kurda ise birinci kurda yeterlilik kazananlar doğru okuma, okuduğunu anlama, sözlü soruları doğru cevaplama becerisi kazanacak. Kelime haznelerini geliştirebilecek. Tamamlanmamış geçmiş ve gelecek zamanla cümleler kurabilecekler.

Orta seviye olan üçüncü kurda, ikinci kurda yeterlilik kazananlar, anlama ve kendini ifade etme becerilerini geliştirebilecek, farklı fiil zamanlarını tanıyıp kullanabilecek.

İleri seviye olan dördüncü kurda yeterlilik kazananlar, anlama ve kendini ifade etme becerilerini geliştirebilecek, farklı fiil zamanlarını öğrenip kullanabilecek.

Birinci, ikinci ve üçüncü kurda, köprü dil olarak kullanıldığı için Türkçe bilgisi şart koşuluyor. Çalışmalara 16 yaş ve üzeri olanlar katılabiliyor ve derslerde kullanılacağı için katılımcıların bilgisayarlarına Batı Ermenicesi klavye yüklemesi gerekiyor.

Derslerde Google Classroom ve Zoom platformları kullanılacak. Çevrimiçi okumalar, videolar vb. materyallerle çalışmalar desteklenecek.

Katılımcılar https://hrantdink.org/tr/ adresindeki formu doldurup hangi kuru istediklerini belirtebilirler. İlgili seviyenin açılması için en az 3 katılımcı gerekir.

Sorularınız için: ermenicecalismalari@hrantdink.org ve -90 212 240 33 61

Agos