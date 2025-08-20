Cristiano Ronaldo, eşiyle evlilik sözleşmesine imza attı: Boşanma garantileri verildi

Geçtiğimiz günlerde nişanlanan Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez, evlilikten sonra olası bir ayrılık durumunda Georgina’nın geleceğini garanti altına almak için bir sözleşme imzaladı.

TV Guía dergisine göre, bu anlaşma olası bir ayrılık durumunda Cristiano’nun Rodríguez’e aylık 114 bin dolar ömür boyu sürecek bir nafaka ödemesini ve Madrid’deki 5 milyon euro değerindeki La Finca’daki lüks villayı vermesini kapsıyor.

Bu düzenleme; model ve çocuklarının refahını güvence altına almayı hedeflerken, aynı zamanda futbolcunun varlıklarının korunmasını ve olası bir boşanma halinde anlaşmazlıkların önlenmesini de amaçlıyor.

