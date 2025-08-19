Yunanistan Batı Trakya’daki azınlık eğitimini yok ediyor: Üç okul daha kapandı

Şefika Nur Çiftçi

Yunanistan, Batı Trakya’daki 3 Türk azınlık okulunu daha kapattı. 20 yıl önce 210 olan azınlık okulu sayısı, son kararla birlikte 83’e düştü. Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği tarafından yapılan açıklamada, söz konusu kapatmaların Lozan Antlaşmasına aykırı olduğu vurgulandı.

Yunanistan, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı öncesinde Batı Trakya’daki 3 Türk azınlık ilkokulunu daha kapattı.

Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği, kapatma kararının bölgede tepkiyle karşılandığını belirterek konuya ilişkin bir açıklama yayınladı.

Birliğe göre; Rodop iline bağlı Kardere (Drimi) ve Mehrikoz (Kehros) ile Meriç iline bağlı Hasanlar (Avra) köylerinde bulunan Türk azınlık okulları, “öğrenci sayısındaki yetersizlik” bahanesiyle kapatıldı.

Bu kararın azınlıkların eğitim ve kültürel haklarını ihlal ettiğine dikkat çekildi.

‘Kapatma kararları Lozan Antlaşması’na aykırı’

Bildiride; Yunanistan’ın okul kapatma kararlarının Lozan Antlaşması’na aykırı şekilde, azınlıkla istişare edilmeden alındığına değinilerek, “Devletin, azınlık kurumlarıyla diyalog kurarak azınlık okullarının eğitim kalitesini artırması ve çağdaş eğitim gereklerini bu okullarda sağlaması elzemdir” ifadeleri kullanıldı.

BTTÖB Başkanı Aydın Ahmet, Yunanistan’ın uygulamalarının Lozan Antlaşması’na aykırı olduğunu vurgulayarak, “Azınlık okullarının statüsüne bakmadan, ekonomik tasarruf ve çocuk azlığı bahane edilerek okulların kapatılması Lozan Antlaşması’na aykırıdır. Ülkemiz yetkilileri azınlığı hiçbir zaman muhatap almadı. Alınan kararlar tek taraflıdır ve samimiyetten uzaktır” ifadelerini kullandı.

Okul sayısı 210’dan 83’e düşürüldü

Türk azınlık okullarının sistematik olarak kapatıldığına dikkat çeken Başkan Aydın Ahmet, 20 yıl önce 210 olan azınlık okulu sayısının son kararla birlikte 83’e düştüğünü duyurdu.

Açıklamada ayrıca, “geçici kapatma” adı altında alınan kararların kalıcı hale geldiği, daha önce Musa ve Hacımustafa köylerinde yaşanan örneklerin bunu kanıtladığı ifade edildi.

Amaçları Türk gençlerini asimile etmek

Aydın Ahmet, Yunanistan’ın bu politikalarının azınlık çocuklarını devlet okullarına yönlendirme amacını taşıdığını belirterek şu çağrıda bulundu:

“Bu uygulamalardan vazgeçilmelidir. Azınlık okulları bu ülkenin kültürel zenginliğidir. Eğitime hiçbir katkı sunmayan bu kapatmalar sadece azınlık kimliğini dönüştürmeye yöneliktir. Geleceğimiz olan okullarımızı kaybedersek, azınlık eğitimi de tamamen yok olacaktır.”

Yeni Şafak