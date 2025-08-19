Mesud Pezeşkian’nın Ermenistan’daki açıklaması։ Bu bölgenin yönetilmesi Kafkasya’dan olmalı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkian, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile yaptığı görüşmelerin ardından Yerevan’da düzenlenen ortak açıklamada, bölgesel sorunların bölge dışı güçlere havale edilmesinin durumu daha da karmaşık hale getirdiğini söyledi.

Pezeşkian, “Biz daima Ermenistan’ın toprak bütünlüğünü savunduk ve bu bizim politikamızdır. Bölgedeki herhangi bir güç kullanımına karşıyız ve bu bölgenin yönetilmesinin Kafkasya’dan olması gerektiğine inanıyoruz. Sorunların bölge dışı güçlere havale edilmesi, durumu daha da zorlaştırmaktadır” ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı, Kafkasya’da barışın İran için stratejik öncelik olduğunu vurgulayarak, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış müzakerelerini desteklediklerini dile getirdi.

Ayrıca, bölgedeki sınırların değişmezliğine ilişkin İran’ın tutumunu yeniden teyit ederek, olası değişikliklerin jeopolitik rekabetin kaynağı olabileceğini kaydetti.

