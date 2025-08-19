Meryem Ana’ya fenomen estetiği

Meryem Ana’nın ikonik heykelinin restorasyonunda cildi beyazlatıldı, kirpikleri uzatıldı, burnu inceltildi. Dindarlar “kötü bir estetik ameliyat” şeklindeki restorasyona isyan edince kilise özür diledi

Sosyal medya fenomenleri arasında neredeyse “doğal yüz”lü kalmadı. Çoğunun dudakları, alnı, şakakları dolgu; gözleri çekilmiş, kaşları kaldırılmış, kirpikleri uzatılmış. Burunlar zaten estetikli. Botoks da sıradan bir işlem. Bu estetik furyasının, Hristiyanlığın peygamberi Hazreti İsa’nın annesi Meryem Ana’nın heykelini de bozması tepki yarattı. Meryem Ana’nın İspanya, Sevilla’daki 17’nci yüzyıldan kalma “La Macarena” adlı 1.75 metre boyundaki ikonik ahşap heykeli, bozulmuş kısımlarına rötuşlar yapılması için Francisco Arquillo Torres’e emanet edildi. La Macarena’nın her zamanki restoratörü olan Sevilla Üniversitesi Profesörü Torres (85) bu kez büyük bir başarısızlığa imza attı. Torres heykelin sadece gözyaşı kanalındaki lekelerini temizleyecekti.

‘Bu ne rezalet’

Ancak restorasyon sonucu La Macarena’nın cildinin beyazlatıldığı, kirpiklerinin uzatıldığı, burnunun inceltildiği görüldü. Restorasyonda tam bir “fenomen estetiği” uygulanan Meryem Ana’nın heykelini görenler gözlerine inanamadı. Orta Doğulu Meryem Ana’nın cildinin beyazlatılmasına ise hiçbir anlam verilemedi. Hristiyan dindarlar “Bu bir rezalet” diyerek restorasyona isyan ederken Prof. Torres tepkiler nedeniyle saklanmak zorunda kaldı. Sorumlunun görevinden istifa etmesi istenirken özür dilemek zorunda kalan kilise, heykelin düzeltilmesi için tekrar harekete geçti. Yeni restorasyonda heykelin kirpikleri kısaltıldı ancak isyan bitmedi. Müminler bu kez yüz ifadesinin daha da kötüleştiğini söyledi. Bunun üzerine kilise, başarısız makyajın düzeltmesi için bu kez de uzman Pedro Manzano’yu görevlendirdi.

Milliyet Gazetesi