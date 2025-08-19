İran-Ermenistan görüşmesi sona erdi: 10 mutabakat imzalandı!

İran resmi ajansı IRNA’ya göre Pezeşkiyan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Erivan’da Ermenistan Başbakanı Paşinyan tarafından resmi törenle karşılandı.

Heyetler arası ve ikili görüşmelerin ardından, iki lider huzurunda siyasi, sosyal, kültürel, turizm, sanayi, eğitim, ulaştırma, şehircilik, sanat ve sağlık alanlarında 10 mutabakat zaptı imzalandı.

‘STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROGRAMI HAZIR’

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ortak basın toplantısında, iki ülke arasında uzun vadeli stratejik işbirliği programının nihai hale getirilmesi ve imzalanması için hazır olduğunu belirtti.

Pezeşkiyan, “İki ülke arasındaki derin tarihi ve kültürel bağlar, karşılıklı çıkarlara dayalı işbirliğini geliştirmek için güçlü bir zemin oluşturuyor” dedi.

‘TAHRAN, BARIŞ VE İSTİKRARDAN YANA’

Ermenistan, Azerbaycan ve ABD arasında imzalanan anlaşmaya ilişkin İran’ın kaygılarına işaret eden Pezeşkiyan, Tahran’ın Kafkasya bölgesinde istikrar ve barışın sağlanmasını her zaman öncelikli gördüğünü ve bu yöndeki çabalarını sürdüreceğini ifade etti.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan ise konuşmasında, İran’la ilişkileri stratejik ortaklık düzeyine yükseltme zamanının geldiğini söyledi.

Paşinyan, “Biz karşılıklı olarak ülkelerimiz arasındaki ilişkileri stratejik ortaklık düzeyine yükseltme zamanının geldiği konusunda hemfikiriz” diye konuştu.

‘DEVLET ARASINDAKİ BAĞLANTI HAYATİ ÖNEME SAHİP’

Ermenistan üzerinden geçecek ulaştırma hatlarının tamamen Ermenistan’ın yargı yetkisi altında olacağını vurgulayan Paşinyan, İran’ın ülkesinin toprak bütünlüğü, egemenliği ve sınırlarının dokunulmazlığı konusundaki net tutumunu yüksek takdirle karşıladığını belirterek “Ermenistan ve İran için uluslararası sınırların değişmezliği ve devletlerimiz arasındaki kesintisiz bağlantı hayati önem taşımaktadır” ifadelerini kullandı.

‘DEMİR YOLU İŞBİRLİĞİ İÇİN YENİ KAPILAR AÇILACAK’

Azerbaycan ile üzerinde anlaşılan en önemli konulardan birinin bölgedeki iletişim ve ulaşım kanallarının yeniden faaliyete geçirilmesi olduğunu kaydeden Paşinyan, “Bu uygulama da Ermenistan ile İran arasında demir yolu işbirliği için yeni kapılar açacaktır. Nahçıvan–Culfa hattı üzerinden sağlanacak bağlantı, İran’ın Ermenistan’a ve nihayetinde Karadeniz’e demir yolu erişimi anlamına gelecektir.” dedi.

‘TRANSİT GEÇİŞLERDE ETKİLİ ROL OYNAYACAK’

Öte yandan, devlet televizyonuna açıklama yapan İran Yol ve Şehircilik Bakanı Ferzane Sadık, İran ile Ermenistan’ın Basra Körfezi’ni Karadeniz’e bağlayacak demir yolu projesi üzerinde anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Demir yolu projesinin İran, Ermenistan, Azerbaycan ve Avrupa arasındaki transit geçişlerde etkili bir rol oynayacağını aktaran Sadık, “Bu demir yolu hattı, İran topraklarındaki Culfa’ya kadar tamamlandı. Nahçıvan ve ardından Ermenistan üzerinden devam edecek” diye konuştu.

İranlı Bakan, Ermenistan ile teknik ve mühendislik hizmetlerinin ihracatı alanında da işbirliğinin geliştirilmesi konusunda mutabakata varıldığını aktardı.

İran ile Ermenistan arasındaki sınır terminallerinin düzenlenmesi ve İranlı kamyoncuların geçiş ücretleriyle ilgili sorunların da iki ülke arasında yapılan görüşmelerde gündeme geldiğini belirten Sadık, “Kapsamlı bir transit işbirliği paketi önümüzdeki iki ay içinde tamamlanacak ve açıklanacak” ifadelerini kullandı.

Görüşmelerde gündeme gelen en önemli konuların kara yolu taşımacılığı alanıyla ilgili olduğunu dile getiren Sadık, sınırda Aras Nehri üzerindeki Norduz Köprüsü’nün genişliğinin artırılmasına ve iki ülke arasındaki kara yolu taşımacılığını kolaylaştırmak için ikinci bir köprü inşa edilmesine karar verildiğini belirtti.

