İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Ermenistan’ı ziyaret etti

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan Ermenistan’ı ziyaret etti, Başbakan Paşinyan ile görüştü. İki lider birlikte basın toplantısı düzenledi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Beyaz Saray’da imzalanan anlaşmaya ve Turmp yolu’na değinerek Ermenistan topraklarından geçen tüm iletişim yollarının Ermenistan Cumhuriyeti’nin münhasır yargı yetkisi ve güvenlik gözetimi altında kalacağını söyledi. Paşinyan, “Güvenlikleri herhangi bir üçüncü ülke tarafından değil, Ermenistan tarafından garanti altına alınacaktır” dedi.

Paşinyan, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile yaptığı görüşmelerin bölgesel barış ve ekonomik altyapı ile ulaşım altyapısının engellerinin kaldırılmasına odaklandığını belirtti. Bu konuları Ermenistan hükümeti için temel öncelikler olarak nitelendirdi. Ermenistan’ın vizyonunun, İranlı ortaklardan en üst düzeyde güçlü destek alan “Barış Kavşağı” projesine yansıdığını vurguladı.

Paşinyan, “Ermenistan ve İran için uluslararası sınırların dokunulmazlığı ve devletlerimiz arasındaki kesintisiz iletişim hayati önem taşıyor,” dedi.

Paşinyan ayrıca, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’a 8 Ağustos’ta Washington’da imzalanan ortak bildiri ve Ermenistan ile Azerbaycan arasında barış ve devletlerarası ilişkiler konusunda paraflanan anlaşma hakkında bilgi verdi. Paşinyan’a göre, bu adımlar tüm bölgede ekonomik kalkınma için önemli fırsatların önünü açmayı amaçlıyor.

Paşinyan anlaşmanın, Nahcivan-Culfa demiryolu hattı da dahil olmak üzere Ermenistan ve İran arasında yeni bir demiryolu iş birliğinin önünü açabileceğini ve İran’ın Ermenistan’a ve nihayetinde Karadeniz’e doğrudan erişim sağlayabileceğini sözlerine ekledi. Paşinyan, “Bu, Barış Kavşağı projesiyle tamamen örtüşüyor,” dedi.

Ermenistan Başbakanı, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’a’a barış sürecine ilişkin “objektif değerlendirmelerinden” dolayı teşekkürlerini ileterek, bölgesel altyapının açılmasının bölgedeki tüm ortaklar arasında diyalog ve iş birliğini teşvik edeceğine olan güvenini dile getirdi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise “Güney Kafkasya’da barışı sağlamak İran için stratejik bir önceliktir” dedi.

İran Cumhurbaşkanı, Yerevan ve Bakü arasındaki barış görüşmelerini desteklerken, Tahran’ın güç kullanılmaması konusundaki net tutumunu hatırlattı.

İran Cumhurbaşkanı, “Ermenistan’ın toprak bütünlüğünü her zaman destekledik ve güç kullanımına karşı çıktık. Kafkasya sorunları bölge içinde çözülmeli ve sorunların bölge dışı devletlere devredilmesi durumu daha da karmaşıklaştıracaktır” dedi.

(Ermenistan Kamu Radyosu, Civilnet)

Agos