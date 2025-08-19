Garbis Özatay kimdir, kaç yaşında, nereli? Gazeteci Garbis Özatay neden öldü?

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Önceki Yönetim Kurulu üyesi, Garbis Özatayhayatını kaybetti. Tarihe tanıklık eden birçok fotoğrafıyla ödüller kazanan Özatay 79 yaşındaydı. Peki, Garbis Özatay kimdir, kaç yaşında, nereli? Gazeteci Garbis Özatay neden öldü?

GARBİS ÖZATAY KİMDİR?

1946 yılında İstanbul’da doğdu. Liseden sonra fotoğraf sanatıyla ilgilendi. 1966 yılında Hürriyet Gazetesi’nin bünyesinde yeralan Haber Ajansı’nda stajyer olarak çalışmaya başladı. Burada gazete fotoğrafçılığını öğrendi. Daha sonra fotoğraf sanatçısı Sami Güner’in stüdyosunda renkli fotoğraf sanatını geliştirdi.

1969 yılında Türk Haberler Ajansı’nda profesyonel foto muhabiri olarak göreve başladı. 1970 yılında Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen yarışmada, fotoğraf dalında Gazetecilik Başarı Ödülü’nü kazandı. 1971 yılında aynı dalda mansiyon aldı. Kral Hüseyin’in babası Kral Tallal’ın ilk ve son fotoğrafını çekmeyi başararak ünlendi.

Bu fotoğrafı çekebilmek için hastanede 10 gün bahçıvan olarak çalıştı. Fotoğraflar yayımlandıktan sonra da Ürdün’e girişi yasaklandı.

Çeşitli gazete ve dergilerde foto muhabiri ve editör olarak çalıştı. 1998’de fotoğraf dalında Sedat Simavi ödülünü aldı. Bilahare Milliyet’te çalıştı.

GARBİS ÖZATAY ÖZEL HAYATI

Garbis Özatay, evli ve iki çocuk sahibiydi.

