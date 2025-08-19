Foto muhabiri Garbis Özatay hayatını kaybetti

Ünlü foto muhabiri Garbis Özatay, 19 Ağustos Dünya Fotoğrafçılık Günü’nde hayatını kaybetti. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) üyesi olan Özatay, uzun yıllar gazetecilik alanında büyük başarılara imza atmış ve 2019 Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü’nün sahibi olmuştu.

AHMET ÇAĞATAY BAYRAKTAR

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) üyesi, ünlü foto muhabiri Garbis Özatay, 19 Ağustos Dünya Fotoğrafçılık Günü’nde hayatını kaybetti. Gazetecilik mesleğine uzun yıllar hizmet eden ve bir dönemin önemli fotoğrafçılarından olan Özatay, özellikle gazetecilik alanında kazandığı ödüllerle tanındı.

TGC tarafından yayımlanan başsağlığı mesajında, Özatay’ın gazetecilik mesleğine katkıları ve meslektaşları ile paylaştığı tecrübeleri vurgulandı. Mesajda şu ifadeler yer aldı:

“Gazetecilik mesleğine uzun yıllar başarıyla hizmet eden önceki yönetim kurulu üyelerimizden Garbis Özatay’ı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Onu hiç unutmayacağız. Meslektaşımızın ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz.”

Garbis Özatay kimdir?

1946 yılında İstanbul’da doğan Garbis Özatay, fotoğrafçılıkla 1962 yılında amatör olarak tanıştı. Fotoğrafçılık dünyasında Ara Güler gibi önemli isimlerden ilham aldı. 1966 yılında “Yeniköy” yolcu vapurunun batması ve “Yeni Galatasaray” motorunun su altındaki fotoğraflarını çekerek Türk Haberler Ajansı’nda (THA) foto muhabirliğine başladı.

Özatay, renkli fotoğrafçılığı öğrenmek için reklam fotoğrafçısı Sami Güner’in stüdyosunda çalıştıktan sonra, 1969’da THA’ya kadrolu olarak katıldı. 1970 yılında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin fotoğraf dalındaki “Gazetecilik Başarı Ödülü”nü kazandı. Birçok ulusal ve uluslararası ödülün sahibi olan Özatay, Türkiye ve dünya gündemindeki önemli anları fotoğraflayarak mesleğini büyük bir özveriyle icra etti.

Özatay, 1996’da Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan Kardak krizi sırasında, SAS komandolarının kayalığa bayrak dikme anını fotoğraflayarak büyük bir başarıya imza attı. 1997 yılında Sedat Simavi Fotoğraf Ödülü’nü kazandı. Milliyet Gazetesi’nde uzun yıllar çalıştıktan sonra, gazetecilik kariyerine Cumhuriyet ve Güneş Gazetesi’nde devam etti.

Özatay, Milliyet Gazetesi’ndeki 19 yıllık çalışmasının ardından emekli oldu. Ancak, meslek hayatı boyunca yaptığı projeler ve kazandığı ödüllerle adını tarihe yazdırdı. 2023-2025 yılları arasında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu’nda görev aldı ve 2019 Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü’nün de sahibi oldu.

Garbis Özatay, evli ve iki çocuk babasıydı. Onun fotoğrafçılık alanındaki önemli katkıları, yalnızca gazetecilik dünyasında değil, aynı zamanda kültürel bellek açısından da büyük bir öneme sahip.

Muhabir: Ahmet Çağatay Bayraktar

https://www.24saatgazetesi.com/foto-muhabiri-garbis-ozatay-hayatini-kaybetti