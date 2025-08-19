Ermenistan’da inşa edilen en eski kilise Artaşat şehrinde keşfedildi

Ermenistan Ulusal Bilimler Akademisi Arkeoloji ve Etnografya Enstitüsü Direktörü Arsen Bobokhyan, Artaşat’ta yürütülen kazılarda önemli keşifler yapıldığını açıkladı. Çalışmaların Ermeni-Alman ortak heyeti tarafından gerçekleştirildiğini belirtti.

Bobokhyan, geniş kapsamlı jeofizik araştırmalar yapıldığını, yani alanın taranarak yer altındaki yapıların belirlendiğini ve ardından kazıların başlatıldığını ifade etti. Çok geniş bir alanın incelendiğini kaydeden Bobokhyan, “Son üç yıldır ortaya çıkarılan bir yapının, doğal bilim yöntemleriyle yapılan tarihlendirmeye göre, 4. yüzyılın başlarına ait bir kilise olduğu anlaşıldı. Bu, Ermenistan’da arkeolojik olarak belgelenmiş en erken kilisedir. Birincil kaynaklarımızdan bildiğimiz tarihî süreçler, adeta arkeoloji sayesinde somutluk kazanıyor” dedi.

Ayrıca Artaşat’ın bir başkent olarak pek çok büyük bağlantıya sahip olduğunu vurgulayan Bobokhyan, kazıların kentin tarihî ve kültürel süreçlere “tanıklık” ettiğini ortaya koyduğunu belirtti.

ERMENİ HABER AJANSI