Ermenistan ve İran, ilişkileri stratejik ortaklık düzeyine yükseltme konusunda anlaştı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Ermenistan ile İran arasındaki ilişkileri stratejik ortaklık düzeyine yükseltmek için çalışmalar yürütme konusunda anlaştılar.

İran Cumhurbaşkanı ile birlikte basına açıklamada bulunurken bunu Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan duyurdu.

Paşinyan, İran Cumhurbaşkanı’nın ziyaretinin iki ülke arasındaki dostane ilişkilere yeni bir ivme ve nitelik kazandıracağına dair güvenini ifade etti.

Paşinyan, Ermenistan-İran arasındaki mevcut sağlam ve karşılıklı güvene dayalı ortaklığın temelinde iki ülke halklarının güçlü dostluğunun yattığını, bunun zamanın sınavını onurla geçtiğini ve bir bakıma iki halkın tarihsel yollarını da birbirine bağladığını kaydetti.

Başbakan Paşinyan, “Ülkelerimiz arasındaki ilişkileri stratejik ortaklık düzeyine yükseltmek için çalışmalar yürütme zamanının geldiği konusunda karşılıklı olarak mutabık kaldık.” diye vurguladı.

ERMENİ HABER AJANSI