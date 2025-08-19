Ermenistan-İran sınırına 2. köprü inşa edilmesi konusunda anlaşmaya varıldı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, İran Cumhurbaşkanı ile yaptığı ortak açıklamada, iki ülke ilişkilerinin artık stratejik ortaklık düzeyine çıkarılması gerektiğini belirtti.

Paşinyan, “Ülkelerimizin ilişkilerini stratejik ortaklık seviyesine yükseltmenin zamanı geldiği konusunda mutabakata vardık. Hükümetimizin öncelikli konuları arasında yer alan bölgesel barış ve ekonomik altyapının açılması meselelerini ayrıntılı biçimde ele aldık” dedi.

Başbakan, ayrıca Ermenistan ve tüm Ermeni halkının, İran’ın Ermenistan’ın toprak bütünlüğü, egemenliği ve sınırlarının dokunulmazlığına ilişkin net tutumunu yüksek takdirle karşıladığını vurguladı. Paşinyan, iki ülke arasındaki uluslararası sınırların dokunulmazlığı ile kesintisiz ulaşımın hem Ermenistan hem de İran için hayati önem taşıdığını ifade etti.

Başbakan, Ermenistan-İran sınırında ikinci bir köprü inşa edilmesi konusunda da anlaşmaya varıldığını açıkladı.

ERMENİ HABER AJANSI