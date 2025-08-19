ERMENİLER

Melih Aşık

Videoda bir sokak röportajı izliyoruz…

Birkaç kişi tartışıyor…

Bir vatandaş Anıtkabir’e yapılan harcamadan söz ediyor.

Röportajcı: “Harcayacaksın tabi, o ülkenin kurucusu” diyor.

“Neyin kurucusu? Neyi yapmış?

“Ermeni olmanı engellemiş.”

“Kendisi Ermeni zaten”

“Kim Ermeni?”

“Kendisi Ermeni”

Birisi uzanıyor, Atatürk’e Ermeni diyen vatandaşa tokat atıyor.

Diğer vatandaşlar da devreye giriyor.

Atatürk’e (aklı sıra hakaret amacıyla) Ermeni diyen kişi epey hırpalanıyor.

Son zamanlarda moda oldu…

Ermeni sıfatı kimilerince hakaret amacıyla kullanılıyor.

Oysa Ermeni vatandaşlar da tüm vatandaşlar gibi eşit ve saygın yurttaşlardır.

Kültür sahibi insanlardır. Tarihimizde önemli yer almışlardır.

Bu sütunda sık sık 1915 olaylarının dış dünya tarafından Türkiye aleyhinde kullanılmasını eleştiririz.

Çünkü dış dünya art niyetli ve maksatlıdır.

Bizim birlikte yaşadığımız Ermeni yurttaşlarımızla karşılıklı saygıdan başka alışverişimiz olamaz. Olmamalıdır.

Ermeni olmak ne bir suç ne bir hatadır.

Tarihe endeksli bir duyarlık var idiyse bunun da artık anlamı kalmamıştır.

Etnik farklılıklardan hakaret üretmeyelim.

Uygar olmayı kendimize çok görmeyelim.

DÜŞMAN RUSYA!

Rusya Lideri Vladimir Putin, Hırvatistan televizyonundan Avrupalılara “Biz sizin düşmanınız değiliz ve olmayacağız” diyerek sebeplerini anlatıyor:

– Avrupa’nın ham maddelerini ve zenginliğini istemiyoruz, kendi ham maddelerimiz ve zenginliğimiz var, sizin ham maddelerinize ihtiyacımız yok. Rusya, ham madde bakımından dünyanın en zengin ülkesidir.

– Biz sizin topraklarınızı veya bölgenizi istemiyoruz. Rusya, tüm Avrupa’nın iki katı büyüklüğündedir. Sizin topraklarınıza neden ihtiyacımız olsun!

– Size gaz ve ham maddeleri şu anda “dostlarınızın” size sattığı fiyatlardan daha düşük fiyatlara satmıyor muyuz?

– Rusya, Nazilerden kurtulmak için II. Dünya Savaşı’nda 20 milyon insanı feda etmedi mi?

– Yangınlar ve doğal afetler olduğunda Avrupa’ya yardım etmiyor muyuz?

Rusya sizin düşmanınız değildir; gerçek düşmanlarınız liderleriniz ve sizi yönetenlerdir!

ELEKTRİK

Kadıköy’de yaşıyoruz. Evde iki kişiyiz. Ağustos ayı elektrik faturası geldi. Şöyle diyor:

“…Elektrik aboneliğinizin 08/2025 dönemi tüketim bedeli 1.410,71 TL olup, 805,71 TL’lik devlet desteği sonrasında ödenmesi gereken fatura tutarı 605,00 TL’dir.”

Elektrik faturası giderek doğal gaz faturasına yaklaşıyor. Eğer günün birinde devlet desteği kaldırılırsa yandı gülüm keten helva. Zor ödenir bu faturalar…

SOYGUN

Ana baba ve çocuktan kurulu mini aile uzun bir yolculuktan sonra İstanbul Havalimanı’na iniyor. VİTO adı verilen havalimanı taksi şirketine bağlı siyah araca biniyorlar. Havalimanından Bostancı’ya uğrayıp Kadıköy’e gelecekler. Sürücü:

İkinci köprüde çok trafik var, diyor, üçüncü köprüden gideceğim…

Uzun süredir yurt dışında yaşayan aile bunun ne anlama geldiğini pek kavrayamıyor.

– Öyle olsun, diyor…

Üçüncü köprü yolu uzatıyor. Üstelik araç geçiş ücreti yüksek. Dönüş ücretini de müşteriden alıyor. Kadıköy’e geliniyor. Taksici 6 bin lira hesap çıkarıyor.

Eğer bir seyahat şirketinden VİTO kiralasanız çok çok 3000 liradır.

Taksi tutar gelirseniz 2000 lira…

Yorgun argın uçaktan inen insanlar taksici ile pazarlık yapamaz. Ne isterse kabul edecekler. Taksici de bunu biliyor. Adeta bir mini soygun yapıyor.

Bu insan türüne malum; kısaca sütü bozuk deniyor.

ZEYTİN

Zeytini peyniri yıllar yılı Kadıköy Çarşısı’nda Yalı Çiftliği’nden alırdık… Ürünleri kalitelidir. Ve hiç de pahalı gelmezdi.

Arşivde gözümüze üç yıl önceki küçük bir yazı ilişti.

2022 yılı ağustos ayında zeytinin kilosu Yalı Çiftliği’nde 100 lira olmuş..

Biz de zammı önemsemiş haber yapmışız…

Birkaç gün önce Kadıköy Çarşısı’nda dolaşırken Yalı Çiftliği’nde zeytinin fiyatını sorduk.

Kilosu 580 lira olmuş.

Fiyat üç yılda yüzde 480 artmış…

Zeytin bu… Ülkemizin toprağında binlerce yıldır yetişen bir ürün…

Üretimine ilişkin haber pek göremiyoruz.

Zeytinle ilgili sadece zeytin ağaçlarının kesildiği haberlerini okuyoruz…

Bu fiyatlar birkaç yıl sonra ne olacak?

Hayat pahalılığının bir gün biteceğine ilişkin umut var mı?

