Ermenice şarkı söyleyen Ruandalı çocuklar Ermenistan’a geldi, tuz ve ekmekle karşılandılar (Video)

Ermenice şarkılar söyleyen Ruandalı çocuklar Ermenistan’a ulaştı. Havalimanında onları tuz ve ekmek, zurna ve davul eşliğinde karşıladılar. Çocuklar, daha havaalanında Ermenice şarkılar söyleyip dans etmeye başladılar.

Çocukların Ermenistan’da bir konser vereceği bildirildi. Ruanda’nın başkenti Kigali’de kurulan Morioxkids vakfına bağlı genç dansçılar, yoksul ailelere destek olmak amacıyla çocukların yeteneklerini keşfetmek için çalışmalar yürütüyor.

Aylardır Ermeni internet kullanıcılarını büyüleyen bu çocuklar, Ermenice şarkılara dans ediyor, halk ezgilerini seslendiriyor. Videoları kısa sürede viral oluyor ve binlerce yorum alıyor. Ayrıca Ermenilerden gelen bireysel istekleri de yerine getiriyor, belirli bir kişi veya şarkı için söyledikleri parçaların gelirini yoksul ailelerden gelen çocuklara destek amacıyla kullanıyorlar.

