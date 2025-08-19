Ermeni satranç büyükustası, “Sinquefield Kupası” 2025 klasik satranç turnuvasına zaferle başladı

Ermeni satranç büyükustası Levon Aronian «Grand Chess Tour» kapsamında düzenlenen turnuvalarda performans göstermeye devam ediyor.

Ermeni satranç oyuncusu “Sinquefield Kupası 2025” klasik satranç turnuvasına başladı. ABD’de düzenlenen klasik satranç turnuvasının açılış turunda Aronyan’ın rakibi Özbek satranççı Nodirbek Abdusatorov’du.

Siyah taşlarla oynayan Aronian, oyunun 41. hamlesinde üstünlüğü ele geçirdi.

Aronian, daha önce iki hızlı ve yıldırım satranç turnuvasını kazanmıştı: “Grand Chess Tour: Saint Louis Rapid & Blitz 2025” ve “Freestyle Chess Grand Slam Tour.”

ERMENİ HABER AJANSI