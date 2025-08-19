Define uğruna 18’inci yüzyıla ait mezarı tahrip ettiler

Tekirdağ’da Eski Şehir Mezarlığı’nda, 18’inci yüzyıl Osmanlı döneminde yaşayan Halveti Tekkesi şeyhlerinden Kırımizade Şeyh Hasan Efendi’ye ait tarihi mezar tahrip edildi. Tekirdağlı araştırmacı yazar Ahmet Faruk Ertaş, “Benim tahminim, birisi ‘Burada bir şeyh mezarı var’ diye söyledi. Bu kişiler de ‘Burada altın buluruz’ diye kazı yaptılar” dedi.

Çiftlikönü Mahallesi’ndeki Eski Şehir Mezarlığı’nda, vatandaşlar, tarihi bir mezar taşını tahrip edilmiş halde buldu. Halveti Tarikatı şeyhlerinden Kırımizade Şeyh Hasan Efendi’ye ait olan mezarda taşlar parçalanırken, toprağın da kazıldığı görüldü. Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tekirdağlı araştırmacı yazar Ahmet Faruk Ertaş, Kırımizade Hasan Efendi’ye ilişkin bilgi vererek, “Tekirdağ’daki Halveti tarikatının önde gelenlerinden. Osmanlının son dönemlerinde tekke ve tarikatlar arasındaki en meşhur dergahlardan birine sahip. Bu aile Kırım Savaşı sırasında buraya göç eden ailelerden birisi. Çünkü biz Çorlu taraflarında da bu Kırım hanlarının mezarlarının olduğunu biliyoruz” dedi.

Mezarın, altın bulmak amacıyla defineciler tarafından kazılmış olabileceğine dikkat çeken Ertaş, “Burada 2025 yılında son kalan şeyh mezarı da yani Kırımizade Hasan Efendi’nin mezarı da maalesef bu şekilde tahrip edilmiş oldu. Ben şunu düşünüyorum, bu insanlar buraya nokta atışı gelmişler, hemen kazdıkları mezarın üzerinde Osmanlıca bir mezar taşı var, daha süslemeli ve daha güzel. Bu mezarlık içerisinde daha zengin ailelerin mezarları var. Neden onları kazmadılar da Şeyh Efendi’nin burada kazı yaptılar? Benim tahminim; nokta atışı birisi bunu söyledi, ‘Burada bir şeyh mezarı var’ diye, bu kişiler de ‘Burada altın buluruz’ diye kazı yaptılar, ‘Burada bir şey buluruz’ diye mezarı kazmışlar” diye konuştu.

Kentte yaşayan Deniz Efe Nafi de mezara zarar verildiğini görünce üzüldüğünü belirterek, “Tekirdağ’ı çok seviyorum ve bu nedenle de kendi çabamla Tekirdağ’ın tarihini araştırmayı seviyorum. 8 ay önce de Tekirdağ Çiftlikönü Mahallesi’nde bulunan Eski Şehir Mezarlığı’na geldiğimde burada sağlam halde duran bir mezarla karşılaşmıştım. Kim olduğunu merak etmiştik. Kitabesinde de önemli birine ait olduğunu görmüş olduk. 8 ay sonra yeniden arkadaşımla birlikte geldiğimde parçalanmış halde olduğunu gördüm, çok üzüldüm” dedi.

