Dağlık alanda yeşil örtüyle kaplı! Köylüler yıllardır atındaki gerçeği bilmeden gelip gitti

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde yer alan ve iki Türk beyliğinin savaşında hayatını kaybedenlerin yer aldığı Tomağın Mezarlığı’ndaki tarihi mezar taşlarının yıllarca köylüler tarafından hayvanlara tuz taşı olarak kullanılması ve bugün hâlâ üzerlerinde hayvanların otlatılması dikkat çekiyor.

İlçeye bağlı Cimitekke Yaylası’nda bulunan ve halk arasında “Tomağın Mezarlığı” olarak bilinen tarihi alan, 14. yüzyılda yaşanan büyük bir savaştan günümüze izler taşıyor.

1386 yılında Hacıemiroğulları Beyliği ile Tacettinoğulları Beyliği arasında meydana gelen savaşta, rivayetlere göre yaklaşık 3 bin asker hayatını kaybetti.

Dağlık ve ormanlık alanda yeşil örtüyle kaplı mezarlıkta, bugün hâlen 100’e yakın taşla çevrili mezar ayakta duruyor.

İKİ BEYLİK “ULU YOL”DA KARŞI KARŞIYA GELDİ

Ordu, Sivas ve Tokat üçgeninde yer alan Cimitekke Yaylası, dönemin önemli geçiş güzergâhlarından biri olan “Ulu yol” üzerinde bulunuyor. Tarihi kayıtlara göre iki Türk beyliği bu bölgede karşı karşıya geldi. Meydan savaşında ağır kayıp veren Tacettinoğulları Beyliği geri çekilmek zorunda kaldı.

“TAŞLARI TUZ TAŞI OLARAK KULLANDIK”

Çocukluğunu bölgede geçirdiğini belirten Azamet Erdem, mezar taşlarının yıllarca köylüler tarafından hayvanlara tuz taşı olarak kullanıldığını anlattı. Erden, “Biz burayı çocukken ‘Tomak’ adından dolayı gavur mezarlığı zannederdik. Yapılan araştırmalar iki Türk beyliğinin savaştığını ortaya koydu. Tacettinoğulları burada büyük bir yenilgi almış. Koyunlar hâlâ mezarların üzerinde geziyor. Çocukluğumda da bu taşları hayvanlara tuz vermek için kullanırdık. Vatandaş olarak gücümüz yetmiyor, inşallah buraya sahip çıkarlar” dedi.

KORUMA VE ŞEHİTLİK ANITI TALEBİ

Bölge halkı, Tomağın Mezarlığı’nın restore edilerek korunmasını, ayrıca alana bir mescit ve şehitlik anıtı yapılmasını istiyor. Tarihi mezarlık, Tokat’ın kültürel mirası ve Anadolu’daki Türk beyleri arasındaki mücadelelere tanıklık eden önemli alanlardan biri olarak dikkat çekiyor.

Milliyet Gazetesi