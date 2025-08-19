Azerbaycanlı Milletvekili, Ermenistan’dan ele geçirilen silahların Ukrayna’ya satılmasını önerdi

Azerbaycan Milletvekili Rasim Musabekov, ülkesinin Ukrayna’ya silah satışına yönelik ambargoyu kaldırabileceğini ve Ermenistan ile savaş sırasında ele geçirilen silahları Ukrayna’ya devredebileceğini açıkladı.

Milletvekili şu ifadeleri kullandı:

“Savaş sırasında ele geçirilen Rus silahları Ukrayna’ya satılabilir. Nahçıvan’daki ordumuz tamamen Türk silahlarına geçti, bu nedenle orada yeterli sayıda zırhlı araç kaldı. Envanterde artık tutulması anlamsız olan Grad sistemleri ve başka teçhizatlar mevcut. Bu ekipmanlar satış amacıyla Ukrayna’ya gönderilebilir.”

Ona göre, ek başvuru ya da açıklama yapmaya gerek yok; Rusya’nın tepkisine aldırmadan harekete geçmek gerekiyor.

ERMENİ HABER AJANSI