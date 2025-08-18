İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri: İran için Ermenistan ile ilişkiler stratejik önem taşıyor

Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani ile telefonda görüştü.

Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreterliği’nden yapılan açıklamaya göre Grigoryan, Ali Laricani’yi İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri görevine atanması dolayısıyla tebrik ederek, bu sorumluluk ve önem arz eden görevinde başarılar diledi.

Grigoryan, Ermenistan ile İran arasında kurumsal bağların mevcut olduğunu vurgulayarak, mevcut mutabakatların hayata geçirilmeye devam edeceğine ve yakın gelecekte işbirliğinin yeni alanlarının da belirleneceğine dair güvenini ifade etti.

Ali Laricani ise iyi dilekleri için teşekkür ederek, İran açısından Ermenistan ile ilişkilerin stratejik önem taşıdığını kaydetti. Ayrıca, Ermenistan-İran ikili işbirliğinin her zaman olumlu sonuçlar verdiğini belirterek, çok yönlü işbirliği çerçevesinde katkı sunmaya hazır olduğunu dile getirdi.

Görüşmenin sonunda İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri, Armen Grigoryan’ı İran’a davet etti.

ERMENİ HABER AJANSI