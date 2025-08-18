Ermenistan Dışişleri, Washington zirvesinin ardından Mirzoyan’ın mevkidaşlarıyla yaptığı telefon görüşmelerini özetledi

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ani Badalyan, Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan’ın Washington’daki müzakerelerin ardından farklı ülkelerden mevkidaşlarıyla yaptığı telefon görüşmelerini özetledi.

Badalyan, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Washington zirvesinden sonra Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, İran, Gürcistan, Fransa, Rusya, Kazakistan dışişleri bakanlarıyla, ayrıca Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ile temaslarda bulundu. Görüşmelerde, Ermenistan Başbakanı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı ve ABD Başkanı tarafından imzalanan üçlü bildirgede yer alan ve üzerinde mutabık kalınan konular ele alındı.”

Bakan Mirzoyan, tarihi bir gelişme olarak nitelendirilen sürece –barış anlaşmasının paraflanması dahil– gösterilen destek ve tebrikler için teşekkür etti. Sözcü ayrıca, Ermenistan ve Azerbaycan dışişleri bakanları arasında da bir telefon görüşmesi gerçekleştirildiğini, burada bildirgenin uygulanması ve güven artırıcı önlemlerin değerlendirildiğini hatırlattı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ABD Başkanı Donald Trump ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, “Uluslararası Barış ve Refah için Trump Rotası” başlıklı bildirgeyi 8 Ağustos’ta Washington’da imzalamıştı. Bildirgenin 4. maddesinde şu hüküm yer alıyor:

“Ermenistan Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri ve karşılıklı olarak belirlenecek üçüncü taraflarla birlikte, Ermenistan topraklarında ‘Uluslararası Barış ve Refah için Trump Rotası’ (Trump Route for International Peace and Prosperity – TRIPP) iletişim projesinin uygulanma çerçevesini belirlemek üzere çalışacaktır. Bu hedefe en kısa sürede ulaşmak için tüm imkanları iyi niyetle seferber etme kararlılığımızı teyit ediyoruz.”

ERMENİ HABER AJANSI