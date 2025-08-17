İçeride-dışarıda!

Yakup Kepenek Tarihsel gelişmelerin kanıtladığı bir gerçek var: Bir ülkenin yönetimi içerde zayıfsa dış ilişkilerde de başarılı olamıyor. Şu sırada Türkiye bu gerçeği iliklerine dek yaşıyor. Yıllardır süregelen içerdeki “insanlığın gelişme doğrultusundan uzaklaşma, geri düşüş ve yıkımlar, ülkenin dış ilişkilerinde de kaçınılmaz olarak büyük kayıplara neden oluyor. KALMADI Geleneksel olarak sağlam bir devlet yapısı üç direk üzerinde yükselir. Hukuk, maliye ve askeriye. Ülkede hukuk yok; o kadar ki, suçlular dışarda, suçsuzlar içerde denilebilecek bir süreç yaşanıyor. Yargı kararlarıyla “suçsuz” oldukları saptanmış olan, biri milletvekili, onca kişi yıllardır hapis tutuluyor. CHP’li belediyelerde tutuklamalar “dalgalar” halinde devam ediyor. Daha da korkuncu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık hasta olmasına karşın hapistedir. Milyon dolarlık, “hukuk ve salıverme borsaları” kuruluyor. İktidarın, danışman, siyasetçi ve gazeteci yandaşları arasında yaşanan karşılıklı ağır suçlamalar Osmanlı’nın “Saray içi savaşlarını” anımsatıyor. Diğer taraftan kapitalizmi tanımlayan “paranın satın alamayacağı değer yoktur” kuralı işliyor. Kimi belediye başkanları kendilerine oy verenleri ve partilerinin görüşlerini hiçe sayıp iyice değersizleşerek, hak-hukuk tanımayan iktidar partisine katılabiliyor. Bunlar arasında, bir kadının, Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanının, kadın hakları başta olmak üzere, ülkeyi Cumhuriyet’in değerlerinden uzaklaştıran, kendi düzenlediği kadını koruyan İstanbul Sözleşmesini bile yok sayan, her gün ortalama bir kadından fazlasının öldürüldüğü bir ortam oluşturan iktidara teslim olması, halkın gözünde kadının siyasetteki yeri konusunda yaratacağı olumsuzluklarla birlikte, ülkenin siyaset tarihinin bir “kara lekesi” sayılmaya adaydır. Maliye de bir türlü düzeltilemiyor. Kanal İstanbul yağması da, ormanların maden sermayesine alan açmak amacıyla yakılması da ekonomiyi canlandırmıyor. Yalan istatistiklerle bile enflasyon düşürülemiyor; üretim düşüyor; Saray beslemesi bir kesim dışında, halk yoksullaşıyor; varsıldan vergi alınmıyor; bütçe, faize gidiyor; ülkenin parası pula dönüşüyor. Kaynak kullanımı o kadar “akıl dışı” ki, ülkede “her üç gençten birinin ne okulu ne de işi var”; ancak, bu hafta başlayan yeni futbol yılında yine piyasa değerinin çok üstünde bir bedelle alınan yabancı futbolcular sahaları dolduruyor. Kendi geçlerinden futbolcu yetiştirecek bir kurumsal yapı bile oluşturulamıyor. Ormanlarını yakarak çölleşen ülke, diğer pek çok alanda olduğu gibi, futbolda da Araplaşıyor. İlginçtir; ekonomide çözüm, uyguladığı faiz-döviz politikanın başarısızlığı kanıtlanmış olan eski bakan Nebati’nin dillere destan “ışıldayan gözlerinde” aranıyor. Bağımsızlığını çoktan yitirmiş olan para politikasının beyni TCMB’nin “kafası karışık” deniliyor! Askeriye de düşüşten kurtulamıyor; genelkurmay başkanı yasal süresinin dolmasına daha iki yıl varken emekli ediliyor. Yerine “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diyen yeni teğmenleri ordudan çıkarmak için ilgili disiplin kuruluna baskı yapan kara kuvvetleri komutanı atanıyor. Sormak gerekiyor: bunlar gerçekten Çanakkale ve Kurtuluş savaşlarının komutanlarının yerine gelenler mi? Kısaca, ülke içinin iler tutar tarafı kalmıyor. VE DIŞARIDA… Ülkenin dış ilişkilerinde de “baş üstü düşüş” denilebilecek bir süreç görülüyor. Düşüş, önce, Kıbrıs konusunda “tepe” yaptı: Türki Cumhuriyetler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini tanımazken Güney Kıbrıs Rum Yönetiminde büyükelçilikler açtı. Suriye politikasında yaşanan ve terör örgütleriyle ilişkili beceriksizlikler derinleşerek sürüyor. Bu ülkede terör örgütlerinin yeniden yapılanarak güçlenirken Türkiye Dışişleri Bakanı, tam bir çaresizlik içinde, PKK’nin Suriye kolu YPG’nin “oyun bozanlık” yaptığını açıklıyor. Böylece, aslında, Terörsüz Türkiye Komisyonunun çalışmaları boşluğa düşüyor. ABD’nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi T. Barrack, aylardır, Türkiye’yi de içine alan bir yeni Ortadoğu haritası çizilmekte olduğunu –tam bir umursamazlıkla- açıklayabiliyor. Bu ülkenin iktidarı haftalardır bu konuda ağzını açamıyor. Türkiye, Filisin-İsrail savaşında, yaptıkları soykırım olan İsrail karşısında, Latin Amerika ve Afrika’dan Avrupa’ya dek pek çok ülkenin ve uluslararası kuruluşların sergilediği kadar güçlü bir karşı duruş sergileyemiyor. Geçtiğimiz günlerde çok değişik bir gelişme yaşandı. Bugüne dek aralarındaki sorunlara büyük ölçüde Türkiye ve bir ölçüde de Rusya ile çözüm arayan Azerbaycan ve Ermenistan devlet ve hükümet başkanları, ekonomik ve askeri açıdan çok önemli olan Zengedur Geçidi’nin açılması için Ankara ya da Moskova’da değil, Washington D.C.’de Başkan Trump ile el ele tutuşarak anlaştı. Bir ABD ortaklığının yöneteceği tarihi geçidin adı bile Trump Geçidi oldu. Oysa Türkiye daha yakın yıllarda bu iki ülke arasındaki sorunları çözmede en önemli ülkeydi. Ayrıca, Türkiye ile Azerbaycan arasında “iki devlet tek millet” denilecek derecede yakınlık vardı. Temel’in dediği gibi “Ne oldi bize?” . Bize olan, içeride ve dışarı bir arada yaşanılan ve biri birini tamamlayan hemen her alandaki “görülmedik” gerilemelerdir. Ülke bu geriye gidişten bir an önce kurtulmalıdır. BirGün Gazetesi