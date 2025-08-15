Süryaniler İntikal Bayramı’nı kutladı, üzümler kutsandı

Süryani Ortodokslar, Meryem Ana’nın göğe alındığı İntikal Bayramı’ını bu yıl da coşkuyla kutladı. Süryaniler üzümlerin kutsandığı bu önemli günü, “ŞUNOYO DYOLDATH LALOHO” diye kutluyor.

15 Ağustos, Hıristiyanlar için kutsal olarak kabul edilen Meryem Ana’nın göğe alındığı gün.Süryani halkı (Asuri-Arami-Keldani) iki bin yıldır, her 15 Ağustos’ta andıkları bu önemli günü “İntikal Bayramı” olarak adlandırıyor.Meryem Ana’nın göğe alınması, Turabdin’deki (Mardin ve çevre iller) Süryani Ortodoks kiliselerinde 14 Ağustos akşamı “Şahro” ayini ile kutlanıyor. Diğer kiliselerde de 15 Ağustos sabahı düzenlenen ayinlerle anılıyor. İntikal Bayramı’ndan önce Süryaniler 5 gün boyunca oruç tutuyor. Bu süre zarfında hayvansal hiçbir gıda yenilmiyor. Bu önemli gün takvimce üzüm üzerine uyarlanıyor. İnanışa göre İntikal Bayramı’ndan sonra üzümler, salkımlar ve asmalar ne kadar iyi ürün verirse o kadar korunur ve güzelleşir. Üzümün şarap mahsulü olması, ayinlerin de şarapla yapılması sebebiyle Hıristiyanlar için üzüm önemli bir yer alıyor. Bugün de takvimce Meryem Ana’nın adına izafeten konuluyor. Şahro ayinine katılan halk, gece boyunca İncil okuyup, Meryem Ana’nın bereketi için dua eder. 15 Ağustos sabahı dünyanın dört bir yanındaki Süryani kiliselerinde düzenlenen ayinin bitiminde ise üzerine bereket duaları okunan üzümler halka dağıtılıyor. Beş gün boyunca tutulan oruç da kilisede ruhani tarafından verilen “kıddas” yani okunmuş ekmek ile açılıyor.Süryani Ortodokslar bu bayramı anadillerinde “ŞUNOYO DYOLDATH LALOHO” diyerek kutluyor.Turabdin’de Şahro ayiniİntikal Bayramı, her yıl olduğu gibi bu yıl da çok sayıda kilisede büyük bir coşku ile kutlandı. Turabdin ve Mor Gabriel Manastırı Metropoliti Mor Timotheos Samuel Aktaş, Hah (Anıtlı) Köyü tarihi Meryem Ana Kilisesi’nde, Şahro anma gününde akşam duasına riyaset etti.Çok sayıda Süryani, köylüler ve ruhanilerin katıldığı ayinde Metropolit, Meryem Ana’nın hayatı ile ilgili vaaz verdi. Süryani halkı da coşkusunu zılgıtlar ile yansıttı. Ayinin ardından cemaat ile birlikte yemek yenildi.Diğer kiliselerde de sabah saatlerinde düzenlenen ayin ile İntikal Bayramı kutlanarak üzümler yenildi.

