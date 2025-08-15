İsrail’in öldürdüğü gazeteci Enes’in annesi: Gazze’yi terk etmedi

İsrail’in Şifa Hastanesi yakınındaki saldırısında Gazze’nin önde gelen gazetecisi Enes Şerif ile beş meslektaşı öldü. Enes Şerif’in annesi, oğlunun Gazze’yi terk etmeyi reddettiğini ve hayatını başkalarına yardım etmeye adadığını söyledi. İsrail, Gazze’de 238 Filistinli gazeteciyi öldürdü.

İsrail’in 10 Ağustos’ta Şifa Hastanesi yakınındaki gazeteci çadırına düzenlediği saldırıda beş gazeteci hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenler arasında, İsrail’in Ekim 2023’te Gazze’ye yönelik saldırılarından bu yana Gazze’nin en tanınmış gazetecilerinden biri haline gelen Enes es-Şerif ile Muhammed Kurayka ve kameramanlar İbrahim Zaher, Muhammed Nufal ve Muamen Aliwa bulunuyordu.

Şifa Hastanesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, hastane yakınlarında gazetecilerin olduğu çadırı hedef almıştı. İsrail ordusu ise yaptığı açıklamayla Enes es-Şerif’in öldürüldüğünü kabul etti. Açıklamada, “Şerif’in Hamas’ta hücre lideri olarak görev yaptığı ve İsrail’e roket saldırıları planladığı” gerekçesiyle hedef alındığı iddia edildi.

28 yaşındaki Enes, ölümünden hemen önce X’te Gazze kentinde yoğun İsrail bombardımanı olduğunu bildiren paylaşımlar yapıyordu. Ölüm haberinin ardından, önceden yazıldığı ve bir arkadaşı tarafından paylaşıldığı tahmin edilen vasiyeti yayımlandı.

Vasiyetinde “Gazze’yi unutmayın” diyordu. Ayrıca ailesini halkına emanet etmişti: “Aileme iyi bakın. Gözümün nuru, sevgili kızım Şam’a sahip çıkın. Onu büyürken göremedim. Oğlum Salah’a destek olun; onunla birlikte yürüyemeden aramızdan ayrıldım. Sevgili anneme iyi bakın. Duasıyla vardığım yere vardım, onun duaları kalkanım ve yolu aydınlatan ışığım oldu. Allah kalbine sabır versin ve ona en güzel mükafatı versin. Hayat arkadaşım, Ummu Salah’a (Beyan) da sahip çıkın. Savaş bizi uzun aylar ayırdı ama o hep sözünde durdu, dimdik durdu, kökleri sağlam bir zeytin ağacı gibi eğilmedi. Sabırla emaneti taşıdı. Beni affedin, hakkınızı helal edin, dua edin. Gazze’yi unutmayın, beni de bağışlanma ve kabul için dualarınızda unutmayın.”

“Ben Enes al-Sharif’in annesiyim ve oğlumla gurur duyuyorum”

Enes’in annesi Fawzia al-Sharif, oğlunun ölümünün ardından yaptığı konuşmada vasiyetini paylaştı ve duygularını dile getirdi.

Enes’in Katar’a gelmesi için davet aldığını ancak oğlunun Gazze’yi terk etmek istemediğini açıkladı. Enes’in ailesi başta olmak üzere herkese karşı çok nazik olduğunu söyleyen anne, oğlunun hayatını başkalarına yardım etmek üzere kurduğunu söyledi. Sharif evliydi ve iki küçük çocuğu vardı. Fawzia, İsrail’in ablukası ve savaşın Gazze’de açlığa yol açtığı dönemde oğlunun durumu bizzat yaşarken haber yaptığını söyledi: “Kalbiyle ve adanmışlıkla çalıştı. Doğrudan konuya odaklandı. Allah’ın izniyle, onun yolunu sürdürecek gençler vardır; Anas’ın izinden gidip işgali ifşa edeceklerdir,” diye ekledi. Fawzia, oğluyla gurur duyduğunu ve onun sayesinde başını dik tuttuğunu söyledi: “Ben Enes al-Sharif’in annesiyim. Mesajımı tüm dünyaya gönderiyorum.”

İsrail, Gazze’de 238 gazeteciyi öldürdü

Enes Şerif ve meslektaşları ile birlikte, Gazze hükümetinin medya ofisine göre, savaşın başından bu yana İsrail, Gazze’de 238 Filistinli gazeteciyi öldürdü. Uluslararası Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) ise son iki yılda 180 Filistinli gazetecinin öldürüldüğünü ve bunun da son üç yılda tüm dünyada öldürülen gazeteci sayısından çok çok fazla olduğunu söylüyor. Uluslararası Af Örgütü de, “Modern tarihteki hiçbir çatışmada, İsrail’in Gazze Şeridi’nde Filistinlilere yönelik soykırımı kapsamında öldürdüğünden daha fazla gazeteci öldürülmedi” diyor ve ekliyor: “Aç ve yorgun halde, ölüm tehditlerine ve akıl almaz acılara rağmen cephe hatlarından cesurca haber yapmayı sürdürdüler.”

