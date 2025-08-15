Ermenistan çalışma grupları oluşturuyor

Ermenistan ABD ve Azerbaycan ile imzalanan belgelerin uygulanması için çalışma grupları oluşturulacak

Ermenistan Bölgesel Yönetim ve Altyapı Bakanı Davit Khudatyan tarafından 14 Ağustos’ta basına verilen bilgiye göre, hükümet ayrıca çalışma gruplarının formatı hakkında ek bilgi sağlayacak.

Yetkili, çalışma gruplarının oluşturulmasının uzun sürmeyeceğini söyledi.

Bakan’dan Azerbaycanlıların Ermenistan topraklarından geçerken Ermeni sınır muhafızlarıyla görüşüp görüşmeyecekleri konusunda ayrıntılı bilgi vermesi ve açıklama yapması istendi. Bakan şu anda gerekli görülen tüm bilgilerin sağlandığını söyledi ve “Şu anda ekleyecek bir şeyim yok” yanıtını verdi.

Khudatyan Azerbaycan’daki yolların şu an Ermenistan vatandaşları için trafiğe açık olmadığını da sözlerine ekledi. Bakan, “Ancak, bunları tüm Ermenistan vatandaşlarının kullanımına sunmak için hızla ilerliyoruz” diye konuştu.

Khudatyan, ABD’de imzalanan belgeler sonucunda Ermenistan’ın, toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve bağımsızlığını koruyarak, tahsis edilmemiş yollara kavuşacağını ve bunun Ermenistan devletinin kalkınmasında çok önemli bir faktör olduğunu söyledi.

Sürecin tek taraflı olabileceğinden endişe duymadığını açıklayan bakan, belgenin karşılıklılık ilkesini açıkça tanımladığına ve bu nedenle bu tür endişeleri ortadan kaldırdığına inandığını ifade etti.

Bakan “İmzalanan belgeler, toprak bütünlüğü, egemenlik, yargı yetkisi ve karşılıklılık ilkelerinin korunmasının bir garantisidir” diye konuştu.

“Ermenistan yolları, bundan kaynaklanan tüm teknik ve maddi sorunlarla birlikte Ermenistan’ın yetki alanında olacaktır” diyen Khudatyan, “Barış anlaşmasının imzalanması, Ermenistan’ı barışa çok büyük bir adımla daha da yaklaştırıyor. Bu, ülkenin her vatandaşı için uzun zamandır beklenen, sevinçli ve önemli bir olaydır” ifadelerini kullandı.

(Ermenistan Kamu Radyosu)

Agos