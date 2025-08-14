Almanya’da Kürt-Yahudi kongresi düzenlenecek

Berlin, eylül ayında Kürt-Yahudi Kongresi yapılacak. Kongrede, Türkiye, İran ve Arap ülkelerindeki Kürt ve Yahudi düşmanlığına karşı birlik olma yönünde adımlar atılması bekleniyor.

Almanya’nın başkenti Berlin’de 7 Eylül’de Kürt-Yahudi Kongresi yapılacak.

Yahudi-Alman Değerler Girişimi ve Almanya Kürt Toplumu’nun düzenlediği etkinlikte, ortak mücadele alanları ve gelecek perspektifleri üzerine tartışılacak. Kongrede, siyaset, bilim, sivil toplum ve medya dünyasından çok sayıda ismin yer alacak.

DW Türkçede yer alan habere göre; Yahudi-Alman Değerler Girişimi’nin açıklamasında söz konusu kongrenin ana gündem maddeleri Yahudi düşmanlığı, Kürt düşmanlığı, başta Türkiye, İran ve Arap ülkeleri olmak üzere pek çok yerde İslamcı ve milliyetçi ideolojilerin güçlenmesi konuları olacak.

Ayrıca Alman hükümetini temsilen kongreye, Almanya İçişleri Bakanlığı Parlamenter Müsteşarı Christoph de Vries’in de katılacak ve konuşma yapacak.

(RT)

bianet