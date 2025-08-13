Sümela’da Meryem Ana Yortusu kutlaması için bu yıl da 23 Ağustos’a izin verildi

Rum Kilisesi, Meryem Ana Yortusu’nu her yıl 15 Ağustos’ta kutluyor.2010’dan sonra Trabzon’da Meryem Ana’ya adanmış Sümela Manastırı’nda ayin yapılabiliyordu. Milliyetçi çevreler ise ayinin 15 Ağustos’ta yapılmasına son zamanlarda tarihi gerekçelerle karşı çıkıyor.Bu atmosfer içinde geçen yıl 15 Ağustos için izin verilmeyince Ekümenik Patrik Bartholomeos’un katılımı olmadan ayin 23 Ağustos’ta yani bir hafta sonra yapılabildi.Bu yıl da 23 Ağustos’a izin verildiBu yıl Patrikhane Sümela’da ayin için resmi kurumlara başvuruda bulundu. Ancak resmi makamlar geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 23 Ağustos, yani bir hafta sonrası için ayin izni verdi.Ekümenik Patrik Bartholomeos ise ayin günü ve sonrasını doğum yeri olan Gökçeada’da (İmroz) geçirecek.Meryem Ana Yortusu, tüm Hıristiyanlarca kutlanıyor. Ermeni Kilisesi geleneksel olarak 15 Ağustos’a en yakın Pazar gününde ayin yapıyor. 17 Ağustos’ta Ermeni kiliselerinde ayin düzenlenecek ve üzümler kutsanacak.

