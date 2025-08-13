Ezidi Soykırımı’nda katledilen 22 kişi Şengal’de toprağa verildi

IŞİD’in 2014’teki saldırısında katledilen 22 Ezidi’nin cenazeleri, DNA incelemesi sonrası Şengal’de düzenlenen törenle defnedildi. Aileler, kayıpların akıbetinin açıklanmasını istedi. Bu tören, Şengal soykırımı kurbanları için düzenlenen sekizinci toplu cenaze merasimi oldu. Önceki törenlerde toplam 294 cenaze defnedilmişti.

2014 yazında Musul’u işgal eden IŞİD, 3 Ağustos günü Ezidi Kürtlerin yaşadığı Şengal’e saldırdı. Bu saldırılarda binlerce kişi katledildi, büyük bir çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 6 bini aşkın kişi kaçırıldı. Yüzbinlerce Ezidi, Ezidi Şengal Dağı’na ve çevredeki bölgelere sığınmak zorunda bırakıldı. IŞİD tarafından kaçırılan kadınlar sistematik olarak cinsel saldırıya ve işkenceye maruz bırakıldı.11 yıl sonra, Şengal’de IŞİD tarafından katledilen ve daha sonra cansız bedenleri toplu mezarlardan çıkarılan 22 Ezidi’nin cenazesi yapılan DNA incelenmesi sonrası bugün düzenlenen bir törenle toprağa verildi. Binlerce kişinin katıldığı törende, saygı duruşunun ardından Ezidi Qewller tarafından dini ilahiler okundu. 2018’den bu güne Şengal’de 760’tan fazla cenaze bulundu ve DNA incelemesi için Bağdat’a gönderildi. Bu tören, Şengal soykırımı kurbanları için düzenlenen sekizinci toplu cenaze merasimi oldu. Önceki törenlerde toplam 294 cenaze defnedilmişti.Cenazelerin akıbeti ortaya çıksınTörende katliamda hayatını kaybedenlerin aileleri adına Nayif Caso bir konuşma yaptı. Ailelerin taleplerini 7 maddede sıralayan Nayif Caso, toplu mezarlardan çıkarılan 67 cenazenin akıbetinin açıklığa kavuşturulmasını talep etti. Nayif Caso toplu mezarlarda çıkarılanlardan 296 kişinin kimliğinin tespit edildiğini belirterek, “Hala yüzlerce kişinin kimliği tespit edilmedi, Bağdat Adli Tıp Kurumu’nda incelenmeyi bekliyor. Yüzlercesi ise hala henüz açılmamış toplu mezarlarda” dedi.Nayif Caso ayrıca Irak hükümetine, Bağdat’taki Adli Tıp Kurumu’nda bekletilen cenazelerin kimliklerinin tespitinin en kısa sürede tamamlanması için ve sorumlu davranması konusunda çağrıda bulundu. Hükümetten katliamda hayatını kaybedenler için resmi törenler düzenlenmesini de talep eden Nayif Caso, uluslararası ve bölgesel örgütleri, sadece dokümantasyon konusunda değil hayatını kaybeden ve kayıp ailelerine psikolojik ve sosyal destek sağlama konusunda da çabalarını artırmasını da istedi. Irak hükümetinden kayıplar için de harekete geçmesini de talep eden Nayif Caso, hayatını kaybedenlerin ve ailelerinin tüm haklarının, diğer bölge ve bileşenlerde olduğu gibi, verilmesini de talep etti. Nobel barış ödüllü Nadia Murad da IŞİD’in katlettiği iki kardeşinin cenazesini için törene katıldı.Nayif Caso’nun konuşmasının ardından katledilenlerin naaşları Şengal’in köy ve ilçelerinden gelen aileleri tarafından teslim alınarak, her biri kendi köy mezarlığında toprağa verildi.Kaynak: İlke TV.

