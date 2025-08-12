Madonna’dan Papa’ya çağrı: Gazze’ye gidin ve ışığınızı çocuklara götürün

ABD’li şarkıcı Madonna, Gazze’deki çocukların yaşadığı insani krize dikkat çekerek, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo’ya bölgeye gitme çağrısında bulundu, yardım için sivil toplum kuruluşlarına bağış çağrısı yaptı.

Dünyaca ünlü pop yıldızı Madonna, Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo’ya Gazze’ye gitmesi yönünde çağrı yaptı. Şarkıcı Instagram hesabından yaptığı paylaşımda “En Kutsal Baba, lütfen Gazze’ye gidin ve çok geç olmadan ışığınızı çocuklara götürün” ifadelerini kullandı.

Madonna’nın Papa’ya çağrı yaptığı paylaşımında “Bugün oğlum Rocco’nun doğum günü. Bir anne olarak ona verebileceğim en iyi hediye, herkesten Gazze’de çatışmaların ortasında kalan masum çocukları kurtarmak için ellerinden geleni yapmaları istemek. Kimseye parmakla işaret etmiyorum, kimseyi suçlamıyorum, taraf tutmuyorum. Herkes acı çekiyor. Sadece bu çocukların açlıktan ölmesini önlemek için elimden geleni yapıyorum” ifadelerini kullandı.

Papa’ya çağrısı ise şu şekilde: “En Kutsal Baba, lütfen Gazze’ye gidin ve çok geç olmadan ışığınızı çocuklara götürün. Bir anne olarak onların acı çekmesini izlemeye dayanamıyorum. Dünyanın çocukları hepimize aittir.Dünyadaki çocuklar, hepimizin çocukları. İnsani yardım kapılarının tamamen açılması ve masum çocukların kurtarılması gerekiyor. Artık zaman kalmadı, lütfen gideceğinizi söyleyin.”

Bağış yapmaya çağırdı

Madonna, kimseyi suçlamadığını ve taraf tutmadığını vurgulayarak, yardım etmek isteyenleri merkezi ABD’de bulunan sivil toplum kuruluşu Dünya Merkez Mutfağı (World Central Kitchen-WCK) ve İsrailli “Kadınlar Barışı Başlatıyor” (Women Wage Peace) isimli sivil toplum kuruluşlarına bağış yapmaya davet etti.

Papa Temmuz ayında İsrail’in Gazze’deki Kutsal Aile Kilisesi’ne (Latin Manastırı) düzenlenen hava saldırısının ardından bir açıklama yayınlamış, ateşkes çağrısında bulunmuş ve bölgede diyalog, uzlaşma ve kalıcı barışa yönelik derin umudunu dile getirmişti.

Agos