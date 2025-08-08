Yeşilköy Okulu’nun yeni müdürü belli oldu

Yeşilköy Okulu Müdürü Melikcan Zaman, geçtiğimiz Haziran ayında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. 43 yaşında hayatını kaybeden Melikcan Zaman’ın vefatı Türkiye Ermeni toplumunda büyük üzüntü yaratmıştı. Yeşilköy Surp Istepannos Kilisesi Vakfı, bu üzücü kaybın ardından okulun yeni müdürünü belirlemek için toplandı. Okulun yeni müdürü Dilara Nergis Şabciyan oldu.

Yeşilköy Okulu’nda 2013 yılında İngilizce öğretmeni olarak göreve başlayan Şabciyan, 2016 yılından bu yana İngilizce Zümre Başkanlığı, 2022 yılından beri de bu görevinin yanı sıra Okul Koordinatörlüğünü eş zamanlı olarak yürütüyordu.

1982 yılında İstanbul’da doğan Dilara Nergis Şabcıyan, ilköğrenimini Özel Nersesyan Yermonyan Ermeni İlkokulu’nda, ortaöğrenimini Özel Surp Haç Ermeni Okulu’nda, lise eğitimini ise Özel Esayan Ermeni Lisesi’nde tamamladı.

Marmara Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü mezunu olan Şabcıyan, yüksek lisans eğitimini “Eğitim Yönetimi ve Denetimi” alanında tamamladı.

Cambridge Üniversitesi tarafından verilen, uluslararası geçerliliğe sahip CELTA (Certificate in English Language Teaching to Adults) programını British Side’da başarıyla tamamlayan Şabciyan, yabancı dil öğretimi alanında “Uluslararası Öğretim Yeterliliğini” belgeleyen sertifikayı almaya hak kazandı.

