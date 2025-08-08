HAYCAR Derneği 18. Yaşını kutladı

Hayrat Canlandıran ve Araştıran Mimar ve Mühendisler Dayanışma Derneği (HAYCAR), 18. kuruluş yıldönümünü Anarad Hığutyun Binası Havak Salonu’nda düzenlenen bir etkinlikle kutladı.

Hayrat Canlandıran ve Araştıran Mimar ve Mühendisler Dayanışma Derneği (HAYCAR), 18. kuruluş yıldönümünü 7 Ağustos 2025 Perşembe akşamı, Anarad Hığutyun Binası Havak Salonu’nda düzenlenen bir etkinlikle kutladı. Üyelerin ve dostların yoğun katılım gösterdiği gecede, Mart 2025’te göreve gelen yeni yönetim kurulu üyeleri, HAYCAR’ın 18 yıllık yolculuğunu ve derneğin geleceğe yönelik projelerini katılımcılara aktardı.

Yönetim kurulu üyelerinden Arda Yıldırım ve Nadin Özkuyumcuyan’ın yaptığı sunumda, yaklaşan etkinliklerin yanı sıra devam eden Nişan Yaubyan ve Aram Kamburyan Arşivleri çalışmaları hakkında da bilgi verildi. Gecede ayrıca, mühendislik alanındaki başarılarının yanı sıra toplum hayatına katkılarıyla tanınan İnşaat Mühendisleri Nazaret Binatlı ve Nişan Kara’ya, Nadin Pilikoğlu ve Arda Sepetçi tarafından onursal üyelik takdim edildi.

Nazaret Binatlı, Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı’nın yürüttüğü inşaat, bakım ve onarım işlerinde aktif rol alarak vakfın taşınmazlarının sağlamlığı ve işlevselliğinin korunmasına önemli katkılarda bulundu. Son 30 yılda ise İstanbul ve Anadolu’daki Ermeni cemaatine ait kilise, okul ve diğer mülklerde yürütülen restorasyon, bakım ve onarım çalışmalarında sürekli aranan bir mühendis olarak öne çıktı. Hem mesleki uzmanlığı hem de HAYCAR’a sunduğu gönüllü desteklerle dernek camiasında takdirle anılan Binatlı, onursal üyeliğe değer görüldü.

Nişan Kara ise kariyeri boyunca Balçova Toprak Dolgu Barajı, Akhisar Sigara Fabrikası, Malatya Medik Barajı, Kırklareli Kayalıköy Barajı, Pendik Tersanesi ve Edirne Tekstil Fabrikası gibi çok sayıda büyük projede görev aldı. Şirketi bünyesinde hem yurt içinde hem de yurt dışında çeşitli inşaat projeleri üstlendi. Proje yönetimindeki birikimi, mühendislik alanındaki katkıları ve genç nesillere verdiği ilhamla HAYCAR’ın dayanışma kültürünü yaşatmaya devam eden Kara, onursal üyeler arasına katıldı.

HAYCAR Başkanı Nadin Pilikoğlu, HAYCAR başkan yardımcısı Arda Sepetçi, Birzamanlar Yayıncılık Genel Yayın yönetmeni ve yayıncı Osman Kökler, araştırmacı, yazar ve çevirmen Sirvart Malhasyan, yazar Lüsan Şaşkal ve sanat tarihçisi Dr.Elmon Hançer’in de katıldığı etkinlik, Menk Yerk Enk platformu gençlerinin canlı müzik performansı ve ardından düzenlenen kokteylle sona erdi.

