Paşinyan’dan Washington’daki İncil Müzesi’ne ortaçağ minyatürlü elyazma hediyesi (Video)

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Amerika Birleşik Devletleri ziyareti kapsamında Washington’daki İncil Müzesi’ni ziyaret etti.

Başbakan Paşinyan, ziyaretine dair bir video yayımlayarak şu notu paylaştı:

“Grigor Narekatsi’nin ortaçağ minyatürlü elyazmasının bir kopyasını Washington’daki İncil Müzesi’ne hediye ettim.”

Hatırlanacağı üzere Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 7–8 Ağustos tarihlerinde ABD’de bulunacak. Ziyaret kapsamında Washington’da ABD Başkanı Donald Trump ile Ermenistan-ABD stratejik ortaklığını derinleştirmeye yönelik ikili bir görüşme, ayrıca bölgesel barış, refah ve ekonomik iş birliğini teşvik etmeye yönelik olarak Trump ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile üçlü bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

ERMENİ HABER AJANSI