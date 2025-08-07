“Koridor” dönemi sona erdi: Gündem artık Ermenistan’ın egemenliğiyle uyumlu transit ve kalkınma planı

Washington’da yapılacak üçlü zirvede Ermenistan Başbakanı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı ve ABD Başkanı Donald Trump bir araya gelecek. Toplantının ana gündemi, eski “koridor” yaklaşımı yerine, “Uluslararası Barış ve Refah İçin Trump Rotası” (TRIPP) adı verilen yeni bir transit ve kalkınma planı olacak.

KyivPost’un Washington muhabiri Alex Raufoğlu’nun aktardığına göre, ABD’li yetkililer TRIPP planının tamamen sivil ve ekonomik bir proje olduğunu belirtiyor. Bu girişim, Ermenistan’ın egemenliği, toprak bütünlüğü ve yargı yetkisine tam saygı gösterilerek hayata geçirilecek. ABD’nin bu projedeki rolü ticari düzeyde olacak ve herhangi bir askeri varlık ya da güvenlik garantisi öngörülmüyor.

Zirvede, Ermenistan ve Azerbaycan liderlerinin barış sürecine yönelik geri döndürülemez bir yol haritası içeren ortak bildiriye imza atmaları bekleniyor. Ayrıca iki ülke arasında önceden mutabık kalınan barış anlaşmasının da paraflanacağı ifade edildi.

Tarafların, AGİT Minsk Grubu’ndan resmen çekildiklerini bildiren ortak bir mektup imzalamaları ve ABD ile ayrı ayrı anlayış mutabakatları yapmaları da planlanan adımlar arasında.

ERMENİ HABER AJANSI