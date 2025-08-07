Karabağ, Ermeni-İran Kültür ve Mutfak Festivali’ne katılacak

10 Ağustos’ta Sisian’da düzenlenecek Ermeni-İran Kültür ve Mutfak Festivali kapsamında, Artsakh Kültür ve Turizm Geliştirme Ajansı, Artsakh’ın kültürel ve gastronomik mirasını tanıtacak.

Ajans tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Pavyonumuzda Artsakh’ta üretilen hediyelik eşyalar, el sanatları, sanat eserleri ve elbette özel tatlar ve geleneklerle harmanlanmış mutfağımız sergilenecek.”

Festival katılımcıları için sahne alacak olan “Biziz, Dağlarımız” müzik topluluğu ve sevilen şarkıcı Lilit Avanesyan, bir saatlik programlarıyla Artsakh’ın müzik sanatını ve ruhunu yansıtacak.

Artsakh Kültür ve Turizm Geliştirme Ajansı şu ifadeyle etkinliği özetledi:

“Artsakh, anavatanından uzakta bile kültürünü sunmaya, yaratmaya ve yaşamaya devam ediyor. Dönüşümüze kadar, Artsakh kültürünün taşıyıcısı ve temsilcisi olmayı sürdürüyoruz.”

ERMENİ HABER AJANSI