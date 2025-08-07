Jennifer Lopez konserini eleştirenlere: Hiçbir şeyden memnun olmuyorsunuz

Ermenistan hükümetinin Jennifer Lopez konserine 6 milyon dolarlık yatırım yapmasının ortaya çıkması, konser öncesi tartışmaları başlattı. Hükümet kanadı 3 Ağustos’ta Yerevan’daki konseri finansal başarı olarak nitelendirirken, birçok kişi de hala vergi mükelleflerinin parasının gereksizce ve şeffaflıktan uzak harcanmasını eleştirdi.

Ermenistan hükümetinin 3 Ağustos Pazar günü başkent Yerevan’da yapılan Jennifer Lopez konserine 6 milyon dolar yatırmasının yankıları hala sürüyor. Konser öncesi başlayan tartışmalar, konserden sonra da devam ediyor. Hükümet kanadı Jennifer Lopez konserini başarılı olarak savunurken, muhalif kesimler dört kişiden birinin yoksul olduğu ülkede konserin kime ne yararı olduğunu sorguluyor. Ayrıca kamu kaynaklarının vergi mükelleflerine sorulmadan kullanılması da eleştirilerin başında geliyor.

Ermenistan hükümetinden yetkililer, 6 milyon dolar gibi yüksek bir bütçeye ve eleştirilere rağmen Lopez konserini “finansal başarı” olarak değerlendirdi.

Lopez konserinin organizatörleri, 15 bin yabancı turistin konser için Ermenistan’a geldiğini ve bu durumun Yerevan’daki otellerde yer sıkıntısına yol açtığını belirtti. Ermenistan hükûmeti ise toplamda 30 binden fazla kişinin konsere katıldığını duyurdu.

Ermenistan Ekonomi Bakanı Gevorg Papoyan, Facebook üzerinden yaptığı paylaşımda, konser nedeniyle ülkeye gelen turistlerin yarattığı harcamalar sayesinde devletin yaklaşık 13 milyon dolar gelir elde ettiğini tahmin ettiğini belirtti. Bu rakam, konser için harcanan 6 milyon doların epey üstünde. Ancak gerçekliği tartışmalı. Papoyan’ın bu tahmini, 2024 yılında yapılan bir ankete dayanıyor. Ankete göre, yabancı turistler Ermenistan’ı ziyaret ettiklerinde ortalama 900 dolar harcıyor.

Konserin organizatörlerinden biri, 6 milyon doların yaklaşık 1,6–2 milyon dolarlık kısmının vergi ve diğer gelirler yoluyla “otomatik olarak devlet bütçesine geri döndüğünü” iddia etti. Ancak bu yüksek harcama tutarlarının ortaya çıkmasının ardından kamuoyunda tepki oluştu. Bazı kişiler, hükümeti gereksiz harcamalar yapmakla suçladı.

3 Ağustos’ta, konser başlamadan önce Parlamento Başkanı Alen Simonyan, Lopez ya da konserin adını anmadan Facebook’ta yaptığı paylaşımda, eleştirenlerin “hiçbir şeyden memnun olmadığını” ve “paranın başka bir şekilde harcanıp harcanmaması” konusunun tartışılmasının anlamı olmadığını yazdı.

Bilet fiyatları 25 bin ila 180 bin Ermeni dramı (yaklaşık 65 ila 470 dolar) arasında değişse de, konserin finansal modeli ve kamuya sağlayacağı fayda hâlâ belirsiz. Satılan bilet sayısı da açıklanmadı.

Ne olmuştu?

3 Ağustos’taki konserin maliyetinin 6 milyon dolar olduğu bilgisi, konserden birkaç gün önce Radio Free Europe’tan Mkrtich Karapetyan’ın araştırmasıyla ortaya çıktı. Gazetecinin ısrarlı soruları neticesinde, hükümet, Jennifer Lopez’e 6 milyon dolar harcama yapıldığını ve bunun da aslında 2023’te yapılması planlanan ancak Karabağ savaşı nedeniyle iptal edilen Amerikalı rapçi Snoop Dogg konseri için ayrılmış bütçe olduğunu açıklamak zorunda kaldı.

Ancak Lopez konserinin aylar öncesinden başlayan tanıtıma rağmen, konserin Ermenistan hükümeti ya da Snoop Dogg’un konserini organize etmesi beklenen Doping Space adlı şirket tarafından düzenlendiğine ya da finanse edildiğine dair hiçbir bilgi paylaşılmadı.

Konaklama 185 bin dolar

Hükümet, Snoop Dog konserinin yapılmaması üzerine, bütçeyi başka bir konsere aktarma kararı aldı ancak Lopez’in ismini ya da konser tarihini açıkça belirtmedi. Kararda sadece fonların “2025 yılı içinde” kullanılacağı ifade edildi. Ancak Radio Free Europe’un Ermenistan Servisi’nin sorularının ardından, Kültür Bakanlığı hükümet kararının, Lopez’in “Up All Night” dünya turnesi kapsamında vereceği konsere dair olduğunu doğruladı.

Hükümet belgelerinde yayımlanan konser bütçesi, aşırı harcamalar nedeniyle daha fazla tartışmaya yol açtı. Lopez performansı için 2,5 milyon dolardan fazla ödeme aldı. Ayrıca kendisi ve ekibi için otel konaklamalarına 185 bin dolardan fazla harcama yapıldı. Lopez’in yalnızca Dvin Otel’deki konaklaması için yaklaşık 10 bin dolar ödendi. İki günlük yemek hizmeti için sadece Lopez’e özel olarak 37 bin dolar tahsis edildi.

Türkiye’ye de konser

Ermenistan’daki tartışmalı konser sonrası Lopez, 5 Ağustos Salı günü İstanbul Yenikapı Etkinlik Alanı’nda bir konser daha verdi. Lopez, İstanbul’daki konserden sonra performansıyla değil, gittiği bir alışveriş merkezinde tanınmayıp lüks bir mağazaya girmesinin engellenmesiyle haber oldu. Lopez, lüks mağazaya sonradan davet edilse de tekrar girmedi, onun yerine alışveriş merkezinde binlerce dolarlık alışveriş yaptı.

Kaynak: Civilnet, OC Medya

