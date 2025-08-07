Dikran Gülmezgil vefatının 40. gününde anıldı

Karagzöyan Yetimhanesi Vakfı Başkanı, iş insanı ve hayırsever Dikran Gülmezgil, vefatının 40’ıncı gününde mezarı başında anıldı.

2 Ağustos Cumartesi günü, Şişli Ermeni Mezarlığı’ndaki kabri başında yapılan anma törenine Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan ve din adamları, Gülmezgil ailesi, Karagözyan Yetimhanesi Vakfı yeni başkanı Artin Kileci, yönetim kurulu üyeleri, öğretmenler, hayırseverler, kilise vakıf başkanları ve halk katıldı.

Katılımın yoğun olduğu anma töreninde Dikran Gülmezgil’in yanı sıra 2016 yılında hayatını kaybeden eşi Nadya Gülmezgil de anıldı. Törenin sonunda konuşma yapan Patrik Maşalyan, Dikran Gülmezgil’in Karagözyan Okulu’nun yanı sıra Ermeni toplumuna önemli katkılar sunduğunun altını çizdi.

Dikran Gülmezgil, 20 Haziran gecesi geçirdiği kalp krizi sonucu 75 yaşında hayatını kaybetmişti. 1950 yılında Sivas’ta doğan Gülmezgil, erken yaşlarda iş hayatına atılmış, Çağdaş Faktoring, Meliks İnşaat Tekstil, Global Meyve Suları, Çağdaş Grup Kozmetik ve Medikal Ürünleri ile Maya Konaklama Seyahat Turizm şirketlerinin yönetim kurulu başkanlıklarını yaptı. Gülmezgil, Sev-Sağlık ve Eğitim Vakfı’nın yönetim kurulu üyesiydi. Gülmezgil, 2001 yılından Karagözyan Vakfı’nın başkanlığını yürütüyordu.

Dikran Gülmezgil gerek Karagözyan Okulu’nda gerçekleştirdiği yenilik hamleleriyle gerek Türkiye Ermeni toplumunun kültür sanat faaliyetlerine ve basına verdiği destekle bilinen önemli bir iş insanı ve hayırseverdi.

Agos