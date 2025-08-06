Şnorhali’nin 700 yıllık eseri Madenataran yolunda

Ermenistan Hükümeti, 12. yüzyıl Ermenistan’ının en önemli isimlerinden Sarkis Şnorhali’nin “Yedi Evrensel Mektup Üzerine Yorum” adlı el yazması eserinin satın alınması ve devredilmesi için hükümet fonundan 93 milyon AMD tahsis edilmesini onayladı. El yazması, Mesrob Maşdots Eski El Yazmaları Enstitüsü’ne (Madenataran) teslim edilecek.

Bakanlar Kurulu toplantısında alınan hükümet kararına göre, 13. yüzyıldan kalma bu el yazması eser, nadir ve antika kitaplar ve el yazmaları konusunda uzmanlaşmış Avusturyalı bir şirket olan INLIBRIS Gilhofer Nfg tarafından yakın zamanda açık artırmaya çıkarıldı. Eser, Yeni Ahit’in Evrensel Mektupları üzerine ilk bağımsız Ermeni yorumu olarak kabul edildiği için olağanüstü bir değere sahip.

El yazmasının bir yaprağı daha önce Madenataran’da keşfedilmiş ve muhafaza edilmişti; bu da el yazmasının tamamının edinilmesini hem bilimsel açıdan hem de dünyanın dört bir yanındaki dağılmış Ermeni mirasının yeniden bir araya getirilmesi açısından sembolik olarak önemli kılıyor.

Aylar süren müzakerelerin ardından, el yazmasının ilk fiyatı 200.000 Avro’ya (yaklaşık 93 milyon AMD) düşürüldü. Bu fiyat indirimi, kısmen mevcut sahiplerinin el yazmasının kültürel anavatanına iade edilmesini istemeleri sayesinde mümkün oldu.

Madenataran ayrıca metnin yeni bir edisyonunu derlemek için akademik bir proje de başlattı. El yazmasının edinilmesinin, Ermeni teolojisi, tarihi ve edebiyatı alanlarında devam eden akademik araştırmalara büyük katkı sağlaması bekleniyor.

Agos