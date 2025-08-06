Kınalıada’daki üzücü kaza Adalar’daki trafik karmaşasını da gündeme getirdi

İşhan Erdinç

Kınalıada’da, Ermeni toplumundan 12 yaşındaki A.D., bisikletini sürerken duvara çarparak ağır şekilde yaralandı. Hastanede tedavi gören A.D.’nin kafatasında çatlak ve çenesinde kırık tespit edildi. Yoğun bakımda olan A.D.’nin durumu iyiye gidiyor. Kaza Adalar’daki trafik karmaşasını da yeniden gündeme getirdi.

Yaklaşık bir hafta önce, Kınalıada’da bisiklet kullanan A.D., yokuş aşağı süratle inerken önüne çıkan ambulans aracına çarpmamak için ani fren yaptı ve duvara çarptı. Kaza sonucu yaralanan A.D., Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralanan A.D.’nin kaza sonucu çenesi ve göz çukurunda kırık, kafatasında çatlak oluştu. Başarılı bir ameliyat geçiren A.D.’nin tedavisi yoğun bakımda sürüyor. Edindiğimiz bilgilere göre, A.D. tedaviye yanıt veriyor ve durumu iyiye gidiyor.

Karagözyan Okulu’nda eğitim gören A.D.’yi, vakıf yönetim kurulu üyesi ve okul kurucu temsilcisi Dr. Karun Kovan ziyaret etti. Agos’a konuşan Kovan, son bilgileri gazetemizle paylaştı. Kovan şunları söyledi:

“Babasıyla konuştum ve son durumunu öğrendim. Çok şükür nörolojik bir sıkıntısı yok. Kafatasında çatlak, çene kemiğinde ve gözünün üzerinde kırık var. Ama bilinci ve hafızası yerinde, konuşuyor. Yoğun bakımda tedavisi sürüyor fakat sağlık durumu iyiye gidiyor.”

A.D.’nin bisiklet kazası sonucu ağır yaralanması, Adalar’daki trafik karmaşasını da yeniden gündeme getirdi.

“Yetkililerden randevu istedik”

Ada sakinlerinden Dr. Avedis Demir, Adalar Kaymakamlığı ve Adalar Belediye Başkanlığından, bisiklet ve elektrikli araçların bilinçsiz bir şekilde kullanımı konusunda görüşme için randevu talep etti. Dr. Demir, şu bilgileri paylaştı.

“Bisiklet kazalarının yanı sıra Adalar’daki taksi araçlarının yaptığı kazalar var. Elektrikli scooterların yapmış olduğu kazalar var. Çocuklara elektrikli scooter kullanımının tamamen yasaklanması lazım. Halen ruhsatsız ve kaçak akülü araç kullananlar var. Bu araçların kullanılmaması ve ruhsatsız olanların toplatılması lazım. Adalar’da trafik polisi olmalı. Kınalıada’da hiç değilse Çarşı Caddesi’nde bir trafik polisi olabilir. O cadde araca kapalı ama zabıta çevirip ceza yazıyordu. Bu yeterli değil, eğitimle bu mesele hallolur. Aileler ve çocuklara eğitim verilmesi gerekiyor. Bu konuya ilişkin bir halk toplantısı yapılabilir. Kınalıada’nın yokuşu çok. Bazı arkadaşlar ‘scooter çetesi’nden söz ediyor. Buna ben de rastladım. Üç-dört grup, bisiklet ve elektrikli scooterlar ile gece saatlerinde Kınalıada sokaklarında yarış yapıyorlar. Üstelik bunlar 12-15 yaş aralığındaki çocuklar. Konuyla ilgili yetkililerden randevu istedik. ”

Öte yandan Adalar Belediyesi, sosyal medya hesaplarından, UKOME yönergelerine aykırı olan akülü araçların Adalar’dan çıkarıldığı, yaya alanında kısıtlı saatler dışında bisikletle giriş yapan kişilere para cezası uygulandığına ilişkin paylaşımlarda bulundu.

