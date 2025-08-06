Ermenistan’ın Barış sürecini hedef alan hibrit saldırılar yoğunlaşabilir

Ermenistan’da iktidarda olan “Sivil Sözleşme” grubundan Ermenistan Ulusal Meclisi milletvekili ve Meclis Sağlık Komisyonu Başkanı Arsen Torosyan, Ermenistan’ın barış yolundan ve egemen devlet inşası sürecinden saptırılmasına yönelik bilgi temelli ve diğer türde provokasyonlara karşı halkı dikkatli olmaya çağırdı.

Facebook üzerinden yaptığı paylaşımda Torosyan, Ermenistan’ın barış hedeflerine yaklaşmasıyla birlikte ülkeye yönelik hibrit saldırıların önümüzdeki günlerde artabileceği uyarısında bulundu. Bu sürecin ülkenin egemenliğini ve bağımsızlığını önemli ölçüde güçlendireceğini belirtti.

Torosyan’a göre, Ermenistan’daki siyasi yelpazenin önemli bir kısmı, bölgedeki barışı istemeyen ve etkisini kaybetmek istemeyen dış güçlerin etkisi altında hareket ediyor. “Güney Kafkasya’da birbirleriyle doğrudan iletişim kurabilen, anlaşmazlıklarını kendi başlarına çözebilen ve karşılıklı güven inşa edebilen bağımsız ve egemen devletlerin varlığı bu güçlerin işine gelmiyor,” dedi.

Barış ve egemen devlet inşası sürecini sekteye uğratmayı amaçlayan provokasyonlara karşı direnmenin önemini vurgulayan Torosyan, “Bu zorlu ama hayati süreci birlikte yürütüyoruz. Ermenistan’daki her vatandaş bu sürecin başarısında paha biçilemez bir role sahip. Bu rolün bilincinde olarak hep birlikte devletimizin yanında duracağımıza eminim,” ifadelerini kullandı.

Son olarak, halkı gelişmeleri doğru şekilde takip edebilmek için yalnızca resmi haber kaynaklarını izlemeye çağırdı.

ERMENİ HABER AJANSI