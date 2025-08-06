Ermenistan Milli Futbol Takımı’nın yeni teknik direktörü var

46 yaşındaki Eghishe Melikyan, Ermenistan Milli Futbol Takımı’nın yeni direktörü olarak atandı. Bu konuyla ilgili Ermenistan Milli Futbol Federasyonu bir açıklama yaptı.

Yeni teknik direktoru ile imzalanan sözleşme 2026 yılının Kasım’a kadar geçerli olacak. Melikyan, 2021 yılından bu yana “Pyunik” Futbol Kulübü’nün teknik direktörlüğünü yapıyordu.

Atanmasıyla ilgili konuşan Melikyan şunları söyledi:

“Ermenistan Milli Futbol Takımı’nın teknik direktörlüğünü üstlenmekten gurur duyuyorum. Durumun karmaşıklığının ve tüm sorumluluğun farkındayım, ancak bu yolda onurla yürümeye hazırım. Alacağım tüm kararları Milli takım ve Ermenistan futbolunun yararına vereceğim.Şimdi güçlerimizi birleştirmenin zamanı”.

Melikyan, tüm futbol camiasını millî takımın etrafında birleşme çağrısı yaptı.

ERMENİ HABER AJANSI