BBC’in Ermenistan’ı konu alan filmi, küresel ortalama izlenme oranını aştı

Ermenistan, uluslararası çapta yayın yapan medya platformu Paramount Pictures’ta, BBC tarafından hazırlanan “Sunrise in Armenia” filmiyle temsil edildi.

Ermenistan Turizm Komitesi’nin yaptığı açıklamaya göre, film, dünya çapında milyonlarca televizyon izleyicisine Ermenistan’ın doğal güzelliklerini, kültürel mirasını ve özgün yönlerini tanıtmayı amaçlıyor.

Komite, filmin yüksek izlenme oranlarına sahip programlarda yayımlandığını ve küresel ortalama izlenme düzeyini aşarak yüzde 98.5 gibi dikkat çekici bir izlenme başarısına ulaştığını da vurguladı.

ERMENİ HABER AJANSI