Karen Karagülyan, “Bir Zamanlar Hollywood”da

“Anora”daki performansıyla dikkat çeken Karen Karagülyan, Tarantino’nun senaryosunu yazdığı ve David Fincher’ın yönettiği “Once Upon a Time in Hollywood” devam filminde Brad Pitt’le kamera karşısına geçti.

Quentin Tarantino’nun 2019 yapımı “Bir Zamanlar Hollywood’da”/ “Once Upon a Time in Hollywood” filminin devamı için çalışmalar devam ediyor.

Devam film, ilk filmin ardından geçecek ve Brad Pitt’in canlandırdığı Cliff Booth karakterine odaklanacak. İlk film, 1969’da Hollywood’da kariyer yapmaya çalışan Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) ile dublörü Cliff Booth’un (Brad Pitt) hikayesini anlatıyordu. Tarantino ise bu kez senaryosunu yazarak projeye dahil olacak, yönetmen koltuğunu David Fincher’e bırakacak.

Karagülyan ile Pitti Los Angales’te

Yeni filmde yer alan isimlerden biri de Ermeni aktör Karen Karagülyan. Oyuncu, devam filminin setinde başrol Brad Pitt ile Los Angeles’ta görüntülendi.Stüdyo tarafından katılımı henüz resmi olarak açıklanmasa da, görgü tanıkları Karagülyan’ın bu hafta filmden bir sahnenin çekimlerine katıldığını bildirdi.

Karen Karagülyan’ın canlandırdığı ve kariyerinin zirvesi olarak tanımlanan rolünün ilham kaynağının ise yönetmen Sean Baker olduğu biliniyor.Karen Karagülyan, bu yıl En İyi Film, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Yönetmen, En İyi Özgün Senaryo ve En İyi Kurgu olmak üzere 5 Oscar kazanan Sean Baker filmi “Anora”da başrol oynamıştı.

Filmin vizyon tarihi henüz açıklanmadı, ancak büyük ilgi görmesi ve yaklaşan uluslararası film festivallerinden birinde gösterilmesi bekleniyor.

(Kaynak: Ermenistan Kamu Radyosu)

