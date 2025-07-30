Yerevan Gençlik Orkestrası, Ermenistan’ı Berlin’de temsil edecek

Yerevan Belediye Başkanı Tigran Avinyan sosyal medya hesabında “Yerevan Gençlik Orkestrası”nın en önemli girişimlerinden biri olduğunu yazdı.

“Bu gençler şimdiden Ermenistan’ın en prestijli sahnelerinde sahne alıyorlar. 2 Ağustos’ta ise şehrimizi ve ülkemizi Avrupa’nın en saygın uluslararası müzik platformlarından biri olan Berlin’deki ‘Genç Avrupa Klasikleri’ festivalinde temsil etmeye hazırlanıyorlar.”

Berlin’e gitmeden önce, orkestra aynı programla Yerevan’lı seyirciler için sahne aldı; konser, Sergey Smbatyan’ın şefliğinde gerçekleşti.

“Bu orkestra, bir şehrin eğitime, kültüre ve çocukların gelişimine yatırım yaptığında ne gibi sonuçlar alınabileceğinin güzel bir örneğidir. Bu gençler artık yetenekleri ve sanatlarıyla Yerevan’ı temsil ediyorlar,” ifadelerini de kullandı.

ERMENİ HABER AJANSI