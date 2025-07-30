Türkiye Ermenileri Akademisyenler Platformu (TEAP) Enformasyon Alt Komisyonundan

ERVAB Toplantısı Sonrası Açıklama

Türkiye Ermenileri Patrikliği himayesinde, 2022 yılında Doç. Dr. Meri Taksi Deveciyan ve Dr. Aras Yolusever öncülüğünde, akademisyenlerin katılımıyla istişare toplantılarıyla temelleri atılan Türkiye Ermeni Akademisyenler Platformu (TEAP), ilk kapsamlı çalışmasını 2024 yılında Dr. Sevan Karabetoğlu ve Dr. Selin Özkan’ın da katılımıyla “Ermeni Toplumu Gelecek Projeksiyonu” başlıklı raporla gerçekleştirmiştir. Platform bünyesinde farklı akademik komisyonlar yer almakta olup, farklı üniversitelerden farklı alanlardan 87 akademisyenin

(bilgisine ulaşılabilen, uygunluk belirten) kaydı bulunmaktadır.

Kadasetli Patrik Sahak II Hazretleri’nin ve ERVAB ve Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı Başkanı Sayın Bedros Şirinoğlu’nun davetleriyle, cemaat okulları ve eğitim kurumlarımızın güncel sorunları hakkında bilgilendirilmiş; bu alanlarda akademik perspektifle katkı sunmamız yönünde talepler iletilmiştir. Bu çerçevede, geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen ERVAB toplantısına TEAP Enformasyon Alt Grubu olarak katılım sağlanmıştır.

Akademisyenler olarak, mevcut sorunlara kısa vadede mucizevi çözümler sunmamızın mümkün olmadığının bilincindeyiz. Ancak bilimsel ve metodolojik yaklaşımlarla, araştırma ve raporlama süreçlerine katkı sunma sorumluluğunu gönüllülük esasıyla üstlenmiş bulunuyoruz. Bu uzun soluklu süreçte karar verici değil, veri temelli analizlerle topluma destek sunan bir yapıda faaliyet göstermeyi hedefliyoruz.

Kaynak։ ՊատրիարքութիւնՀայոց – Ermeni Patrikligi https://www.facebook.com/TRHayBad

