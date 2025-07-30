Michelin rehberine girdi… Kapadokya’da turizm bereketi

Umut ERDEM

UNESCO Dünya Mirası listesindeki Peri Bacaları’yla ünlü Kapadokya, 2026 Michelin restoran seçkisine dâhil edildi. National Geographic’in de 46 milyon takipçili Instagram hesabından tanıttığı Kapadokya, 2–10 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek Nevşehir Kültür Yolu Festivali’nde 400 etkinliğe ev sahipliği yapacak.

TURZMİN gözbebeği Kapadokya’dan sevindirici haberler geliyor. Michelin Rehberi, İstanbul, İzmir ve Muğla’nın ardından Türkiye’deki kapsamını Kapadokya’ya da genişletti. Kapadokya, gastronomide 2026 Michelin restoran seçkisine dâhil edilen en yeni destinasyon oldu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, müjdeyi sosyal medya hesabından “Kapadokya’nın eşsiz mutfağı artık Michelin Rehberi’nde. Orta Anadolu’nun binlerce yıllık lezzet mirasını bugüne taşıyan Kapadokya, İstanbul, İzmir ve Muğla’nın ardından Michelin Rehberi 2026 seçkisine dâhil edildi. Bu gurur verici gelişme, gastronomi turizminde Türkiye’nin ulaştığı yüksek seviyeyi bir kez daha gözler önüne seriyor. Sürece katkı sunan herkese teşekkür ediyor; Kapadokya’mıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” sözleriyle duyurdu.

MÜFETTİŞLER BÜYÜLENDİ

MICHELIN Rehberi Uluslararası Direktörü Gwendal Poullennec ise Kapadokya’nın seçkiye dâhil edilmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek “Bölgenin kültürel ve gastronomik çeşitliliği müfettişler üzerinde derin bir etki bıraktı. Kapadokya’nın mutfak geleneği bölgeyle derin bir bağ içinde; şefler yerel ürünler ve tarımı ustalıklarının her aşamasında temel birer unsur olarak kullanıyor. Bu bölgeyi tercih etmek için bir neden daha sunmak istiyoruz: Kapadokya’nın eşsiz gastronomi dünyasını deneyimlemek” değerlendirmesinde bulundu.

DOKUZ GÜNDE 400 ETKİNLİK

Türkiye Kültür Yolu Festivali coşkusu, Nevşehir’de üçüncü kez yaşanmaya hazırlanıyor. Nevşehir, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında, 2–10 Ağustos tarihleri arasında, tam 9 gün boyunca, 37 farklı noktada yaklaşık 400 etkinliğe ev sahipliği yapacak. Festivalin en dikkat çeken etkinliklerinden biri, Pablo Picasso’nun 74 orijinal eserinden oluşan “Pablo Picasso: Yaratılış Her Şeydir” sergisi olacak.

NATIONAL GEOGRAPHIC MİLYONLARA TANITTI

Bölge ile ilgili bir diğer sevindirici haber de dünyaca ünlü yayın kuruluşu National Geographic’den geldi. Kuruluş, 46 milyon takipçili “@netgeotravel” Instagram hesabında yayınladığı video ile Kapadokya’nın kalbi Göreme’yi milyonlara tanıttı. Sıcak hava balonlarının gökyüzünü renklendirdiği görüntülerden, yüzyıllara direnen kaya oyma kiliselere kadar birçok simgesel detayın yer aldığı video, Kapadokya’nın büyüleyici atmosferini gözler önüne serdi. National Geographic, videoyu “Türkiye’nin Göreme Vadisi’nde bir hava yolculuğuna çıkın ve gerçeküstü manzarasını yukarıdan keşfedin” çağrısıyla takipçileri ile paylaştı.

Hürriyet Gazetesi