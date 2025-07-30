Le Figaro’dan “pembe şehir” Yerevan mimarisine övgü

Fransa’nın önde gelen gazetelerinden Le Figaro, Yerevan’ı dünyanın “pembe şehirleri” arasında göstererek Ermenistan başkentinin mimari kimliğini öne çıkardı. Listeye giren diğer şehirler Hindistan’dan Jaipur ve Fransa’dan Toulouse, Albi ile Montauban oldu.

Yazıda, bu şehirlerin farklı kıtalarda yer alsa da mimarilerinde soluk somondan koyu kızıla uzanan ortak bir renk tonuna sahip oldukları belirtildi. Yerevan’ın ise şehir merkezindeki görsel uyumla dikkat çektiği vurgulandı. Kentin yapılarında kullanılan yerel volkanik tüf taşının, özellikle pembe tonlarıyla öne çıktığı, bu rengin kamu binaları ve eski evlerde yoğun şekilde görüldüğü ifade edildi.

Cumhuriyet Meydanı’ndaki taşların, güneş ışığında yumuşak bir turuncuya dönüşen parlaklıklarıyla izleyenleri etkilediği belirtildi. Roma’dan bile önce, M.Ö. 782 yılında kurulan Yerevan’ın “pembe şehir” unvanını ise daha yakın tarihte, Sovyetler dönemindeki yeniden yapılanma sürecinde kazandığı aktarıldı.

Kent planlamasından sorumlu olan mimar Aleksandr Tamanyan’ın 1920-1930’lu yıllarda bu taşı ana caddelerde ve meydanlarda yaygın biçimde kullanarak Yerevan’ı kentsel uyumun bir simgesine dönüştürdüğü vurgulandı.

ERMENİ HABER AJANSI